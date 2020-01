BDP'den çağrı: Hükümet adım at

T24/ANKARA

BDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "2. Aşama 'Demokratik Çözüm Hamlesi' ile Başarıya Ulaştırılabilir " denerek, Temmuz ayı "Hükümet Adım At" eylemleri ile ilgili bilgi verildi. Hükümetin yerine getirmesi beklenen ana talebin Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü olduğu belirtilen açıklamada, eylem programının ilk haftası, Van, Mardin, Urfa, Şırnak, Muş, Hakkâri, Bitlis, Adıyaman, İstanbul, Batman, Ağrı, Siirt, Bingöl ve Iğdır'da gerçekleşeceğine yer verildi.

Açıklamada ana talep dışında, başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm tutsakların serbest bırakılması, karakol, baraj ve HES yapımlarının kesin olarak durdurulması, anadilde eğitimin başlatılması ve seçim barajının düşürülmesi gibi başlıklar da, yerine getirilmesi beklenen talepler arasında yer aldı.

BDP Genel Merkezi'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Partimiz halkımızı ve tüm ezilen, yok sayılan toplumsal kesimleri, demokratik mücadeleyi yükseltmek için hükümete "Hükümet Adım At" demeye çağırıyor. Bu kampanya, hükümetin bu aşamada üzerine düşen sorumluluğu sürekli hatırlatan, süreci akamete uğratacak yaklaşımlardan uzak durmasını sağlayacak önemli bir hareket olacaktır.

Hükümeti adım atmaya çağırdığımız ve toplumumuzun taleplerini alanlarda ifade edeceğimiz, her zamankinden daha fazla demokratik ve sivil eylem ve aktivite geliştireceğimiz bir sürece giriyoruz. Çatışmasızlığın kalıcılaşması ve barışın sürdürülebilir kılınması için her yerde, herkesle "Hükümet Adım At" denilmelidir. Kendi renkleri, talepleri ve duruşlarıyla tüm demokrasi ve özgürlük güçlerini alanlarda iktidara "Hükümet Adım At" demek için birlikte olmaya davet ediyoruz.

Demokratik çözüm hamlesinin, hükümetin yerine getirmesini istediği ana talep Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüdür. Ana talep bu iken 2. aşamada yerine getirilmesini talep ettiğimiz ve bunun için çalışacağımız, iktidara "Hükümet Adım At" diyeceğimiz diğer başlıklar şöyle:



Başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm tutsaklar serbest bırakılsın,



Karakol, baraj ve HES yapımları kesin olarak durdurulsun,

Ekoloji tahribatı ve katliamı son bulsun,

Askeri yığınak hali son bulsun. Asker, polis, akrep, TOMA, panzer halkın içinden kışlalara ve karakollara çekilsin,

Anadilde eğitim başlatılsın, anadilin kullanılması önündeki tüm engeller kaldırılsın,



TMK ve antidemokratik yasalar kaldırılsın,



Koruculuk kaldırılsın,

Seçim barajı düşürülsün,

Kadına karşı şiddete dönük gerekli tedbirler alınsın ve failler cezalandırılsın,

3 aylık ‘Demokratik Çözüm Hamlesi’nin ilk ayının planlaması:

1. Hafta:

30 Haziran- 6 Temmuz arası kitlesel yürüyüşler yapılacak. Tarihlere göre kitlesel yürüyüş yapacak iller:



30 Haziran: Amed, Adana, Mersin, Antep



1 Temmuz: Van, Mardin, Urfa



2 Temmuz: Şırnak, Muş.

Ayrıca 2 Temmuz’da Ankara ve Sivas’ta Madımak katliamının anması kitlesel bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Yine aynı tarihte İstanbul’da TUHAD-FED öncülüğünde partimizin de katılımıyla Metris Cezaevi önünde tutsaklara özgürlük eylemi yapılacak. Bu eyleme de kitlesel katılım sağlanacaktır.

3 Temmuz: Hakkâri, Bitlis, Adıyaman

4 Temmuz: İstanbul, Batman, Ağrı

5 Temmuz: Siirt, Bingöl, Iğdır

Yine 5 Temmuz’da Diyarbakır’da faili meçhul davalarının önemli bir dosyası olan Temizöz davası görülecektir. YAKAY-DER, MEYA-DER, İHD ve Barış Anneleri İnisiyatifinin de katılacağı bu davaya kitlesel katılım sağlanacaktır.

6 Temmuz: Diğer illerimiz de bugüne yürüyüş programlarını alacaklardır.

2. Hafta:

7-15 Temmuz arası oturma eylemleri:

7 Temmuz: Amed

8 Temmuz: Van, Urfa

9 Temmuz: İstanbul, Iğdır

10 Temmuz: Mardin, Bitlis

11 Temmuz: Şırnak, Ağrı

12 Temmuz: Hakkâri, Siirt

13 Temmuz: Batman, Adıyaman

14 Temmuz: Tüm her yerde 14 Temmuz büyük ölüm orucu direnişi anmaları gerçekleştirilecektir.

15 Temmuz: Mersin, Adana

3. Hafta:

16-23 Temmuz Rojava devrimini selamlama şenlikleri ve etkinlikleri

16 Temmuz: İstanbul, İzmir

17 Temmuz: Van

18 Temmuz: Amed

19 Temmuz: Urfa, Mardin, Şırnak

20 Temmuz: Hakkâri

21 Temmuz: Mersin

22 Temmuz: Adana

23 Temmuz: Batman

4. Hafta:

24-30 Temmuz arası karakol, baraj, HES yapımlarına ve inşaatlarına dönük yürüyüşler:

24 Temmuz: Şırnak

25 Temmuz: Hakkâri

26 Temmuz: Muş

27 Temmuz: Mardin

28 Temmuz: Van

29 Temmuz: Amed

30 Temmuz: İstanbul