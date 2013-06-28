BDP, 'Hükümet adım at' sloganıyla sokağa çıkıyor

BDP, PKK'nın silah bırakması için başlatılan çözüm sürecinin ikinci aşamasında taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak için "Hükümet adım at" kampanyası başlattı. Kampanya; 30 Haziran pazar günü Diyarbakır, Mersin ve Adana'da yapılacak yürüyüşlerle başlatılacak.

BDP, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında aldığı kararla çözüm sürecini ilerletmek için, 'Hükümet adım at' sloganıyla gösteriler yapmaya karar verdi. İlk yürüyüş ve toplantılar, pazar günü Diyarbakır, Mersin ve Adana'da gerçekleştirilecek.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Diyarbakır'da gerçekleştirilen BDP'nin, PM ve MYK toplantılarının sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, demokratik çözüm sürecinin birinci aşamasının başarıyla sürdüğü, 6 aydır sürmekte olan çatışmasızlık hali, 8 Mayıs'tan itibaren PKK 'lıların Türkiye sınırlarının dışına çekilmeye başlaması ve çatışmasızlık halini ihlal eden olayın olmamasının birinci aşamanın başarısı olduğu belirtildi.

25 maddelik istekler

Bildiride BDP heyetinin bugüne kadar İmralı ve Kandil'de sürdürdüğü toplantılarda esas amacın birinci aşamanın sorunlarını gidermeye ve başarıyla sürdürülmesi olduğu belirtilen bildiride, artık ikinci aşamaya geçildiği belirtildi. BDP bildirisinde şöyle denildi:

"Artık ikinci aşamada adım atma sırası hükümettedir. Partimiz hükümete 'yol temizliği' olarak nitelendirdiğimiz acil adım atılması gereken konularda 25 maddelik bir öneri paketi sunmuştur. TMK'nin kaldırılması, TCK'de ilgili maddelerin değiştirilmesi, toplantı ve gösteri hakkının genişletilmesi, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi, uluslararası sözleşmelerdeki çekincelerin kaldırılması, Siyasi Partiler Yasasında gerekli değişikliklerin yapılması, hasta tutukluların serbest bırakılması gibi, hükümetin hemen yapması gereken ve yapabileceği değişiklikler iletilmiştir. Öte yandan, Sayın Öcalan da ikinci aşamanın nasıl sürdürüleceğine dair önerilerini hükümete sunmuştur. Hükümet acil olarak ikinci aşamanın adımlarını atmalıdır. Hükümetin atması gereken adımlar, sadece Kürt halkının değil, bütün kesimlerin ortak talebidir."

'Taksim ve Diyarbakır'da benzer talepler'

Gezi Parkı protestolarının da değerlendirildiği belirtilen BDP PM ve MYK toplantılarının sonuç bildirisinde, "Hükümet, Gezi Parkı vesilesiyle ortaya çıkan taleplere kulak vermek yerine, mitingler düzenleyerek kendi tabanıyla halkın diğer kalan kesimini karşı karşıya getirmek istemiştir. Gezi direnişinin ortaya koyduğu en önemli gerçeklik hak ve özgürlük talebiyle, sadece dört yılda bir sandıktan çıkan sonucun demokrasi olmadığıdır. Halk kendisiyle ve kendi yaşam alanlarıyla ilgili kararları kendisi vermek istemektedir. Nitekim 3'üncü köprüye halka sormadan isim verilmesi ve bu ismin çağrıştırdıkları sadece Alevilerin değil, toplumun çok geniş kesimlerinin tepkisine neden olmuştur. Sayın Öcalan hükümete verdiği plan için 'halkın yüzde 90'ının taleplerini kapsıyor' demektedir. Bugün AKP tabanın önemli bir kesimi de AKP'ye askeri vesayete karşı olduğu için oy vermiştir. Bazı demokrat çevreler ve liberal çevreler bu nedenle AKP'yi desteklemiştir. Demokrasi bütün toplum kesimlerinin talebidir. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda da Diyarbakır'da Nevruz Meydanı'ndan da benzer talepler yükselmektedir" denildi.

‘Bütün yaz sokaklardayız’

Hükümetin, halkın taleplerine kulak vermesi ve ikinci aşamanın gereklerini yerine getirmesi için gerekli demokratik adımları acilen atması gerektiği belirtilen bildiride şöyle devam edildi:

"Bugünün acil görevi ise, demokratik çözüm sürecinin ikinci adımını ilerletmek, demokrasi talebi olan tüm toplumsal kesimlerle ortaklaşmaktır. Demokratik çözüm süreci Sayın Öcalan'ın başlattığı bir süreçtir. Bizim sürecimizidir. Sürece sahip çıkmak ve ilerletmek bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle, 'Hükümet adım at' demek için, çalışmalarımızı demokrasi ve kalıcı bir barış isteyen tüm güçlerle birlikte şehir şehir, sokak sokak, meydan meydan, park park yürüteceğiz. 30 Haziran Pazar günü Amed, Mersin ve Adana'da 'Hükümet adım at' yürüyüşleriyle başlatacağımız kampanyamızı yaz boyunca, barajları, karakol inşaatlarını durdurmak için, hasta tutsakları ve siyasi tutsakları özgürleştirmek için, ana dilde eğitim için, seçim barajını düşürmek için, Roboski'de adalet için, koruculuğu kaldırmak için, Sayın Öcalan'a özgürlük için, daha çok demokrasi ve daha çok özgürlük için sürdüreceğiz.