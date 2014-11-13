Ata Demirer ile Özge Borak boşandı!

Komedyen Ata Demirer ve oyuncu Özge Borak’ın 2.5 yıllık evliliği dün resmen sona erdi. Çift, “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Aşkları “Eyyvah Eyvah” filminin setinde başlayan ve 22 Nisan 2012’de nikâh masasına oturan çift, dün şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Özge Eğrikar’ın Hürriyet’teki haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ata Demirer ve Özge Borak, avukatlarıyla birlikte katıldı. Hakim, 4787 sayılı yasaya göre aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımında sorunların sulh yoluyla çözümü gerektiğinde uzmanlardan faydalanılabileceğini söyledi.

Davayı Ata açtı

Ancak boşanma davasını açan Demirer, kendisine söz verildiğinde “Boşanma dilekçemi tekrar ederim. Davalıyla aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Mahkemenin sulh girişiminin bir faydası olmayacaktır. Evliliğin mali sonuçları hakkında anlaştık. Birbirimizden alıp verecek malımız, katkı payı ve katılma alacağımız yoktur. Kendimiz için nafaka ve tazminat talebimiz yoktur. Boşanmamıza karar verilsin” dedi.

Boşanma davasını kabul ettiğini belirten Özge Borak da “Davacı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Mahkemenin sulh girişiminin bir faydası olmayacaktır” diyerek boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Anlaşmalı boşandılar

Mahkeme, taraflara son sözlerini sordu. Demirer ile Borak önceki açıklamalarını tekrar ettiklerini belirterek davayla ilgili başka ekleyecekleri bir hususun olmadığını anlattı. Kararını açıklayan mahkeme, anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftin boşanmalarına karar verdi.

Mahkeme kararında, “Taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış bulunduklarından, evliliğin 1 yıldan fazla sürdüğü, tarafların iradelerini serbestçe açıkladıkları kanaatine varıldığından tarafların anlaşmaları mahkememizce uygun bulunmakla Ali Ata Demirer ile Fatma Özge Demirer’in boşanmalarına, tarafların beyanları dikkate alınarak kendileri için nafaka ve tazminat takdirine yer olmadığına karar verildi” denildi.

İhanet iddiası

Kısa bir süre önce Özge Borak’ın Twitter hesabından “Ata Demirer gibi bir herifle birlikte olduğumdan dolayı utanıyorum. Serra Yılmaz ile beni aldatıyor, boşanma kararı aldık” tweet’i atılmıştı. Mesajın basına yansımasının ardından hem Ata Demirer hem de Serra Yılmaz, Twitter’da Özge Borak’ın hesabının hack’lendiğini duyurmuştu.

'İnsani sevgiyi kaybetmemiş iki arkadaş'

Ata Demirer ve Özge Borak, ayrılık kararını ortak bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 yılı aşkın süredir devam eden ilişki ve evliliğimizi karşılıklı anlaşarak, arkadaşça ve dostane duygularla bitirme kararı almış bulunmaktayız.

İnsani sevgisinden bir şey kaybetmemiş iki arkadaş olarak, geçireceğimiz bu zor süreçte sizlerin de yanımızda olarak gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederiz.”