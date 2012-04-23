İşte Ata Demirer'in düğününden ilk kare

Eyvah Eyvah filmindeki rol arkadaşı Özge Borak’la nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demirer, Kuruçeşme’deki Suada’da bu akşam dünya evine girdi.

500 kişinin davetli olduğu düğün için son hazırlıklar tamamlandı. Özge Borak’ın gelinliğini ünlü modacı Dilek Hanif'in hazırlayacağı açıklanmıştı. Borak daha önce ilk evliliğini Bülent Şakrak ile yapmıştı.

Ata Demirer'in şahitliğini arkadaşları Çetin Yıldırım Akın, Dr Murat Akın ve Dr Haşmet Pamuk yaparken, Özge Borak'ın şahitleri de arkadaşları Simge Defne Çelik, Gökçe Boyacı Seçkinler ile Ezgi Bundak yaptı.