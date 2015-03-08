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Ekonomi

At yarışları özelleştiriliyor

Yıllık 3.8 milyar lira hasılata sahip at yarışları, yerli yabancı birçok şirketin ilgisini çekiyor

08 Mart 2015 11:44

ıllık 3.8 milyar lira hasılata sahip at yarışları, hükümetin özelleştirme açıklamasından sonra birçok yatırımcının ilgisini çekmeye başladı. Yarışların düzenleyicisi TJK (Türkiye Jokey Kulübü) Başkanı Yasin Ekinci, “Strateji belgesi hazırlıyoruz. Özelleştirme olursa mutlaka sektörün hakları korunmalı” dedi.

Ceyhun Kuburlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, özelleştirme sürecindeki at yarışları yıllık 3.8 milyar liralık hasılatıyla yerli ve yabancı şirketlerin iştahını kabartırken. Özelleştirmenin çok iyi bir şekilde kurgulanması gerektiğini belirten Yasin Ekinci, “İtalya’da özelleştirmeden sonra sektör kötüye gitti. Şuan yarış ikramiyelerini ödeyecek durumda değiller. Biz de 100 bin kişi istihdam ediliyor. Sektörün hakları mutlaka korunmalı. Biz özelleştirme olsun veya olmasın sektörün geleceğini kurgulayacak strateji belgesi hazırlıyoruz” dedi.

 

2 bin 781 ganyan bayii var

 

Göreve geldikten hemen sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile görüştüklerini dile getiren Yasin Ekinci, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim özelleştirme ile ilgili bir tarafta durmamız yanlış olur. Bu hükümet politikaları kapsamında değerlendiriliyor. Ancak bu iş kurgulanırken doğru adımlar atılmalı. Sektörün günlük ve gelecek planlarından çok strateji planı ile hareket edilmeli. Bizim tek hedefimiz sektörün geleceğini belirlemek. Şuan 2 bin 781 tane ganyan bayimiz var. Özelleştirme bir devlet politikası, karar verilirse bu olabilir. At yarışları özelleştirilse de özelleştirilmese de biz değerimizin ne olduğunu nerelere gidebileceğimizi hesaplamak istiyoruz. Ernst&Young firması ile bu değer hesaplaması için anlaştık.”

 

İtalya’da sektör zorda

 

At yarışlarının dünyada farklı sistemlerle kurgulandığını dile getiren Ekinci, şu bilgileri verdi: “Dünyada bu işi Japonya bize yakın modelle kurgulamış. Amerika’da farklı bir sistem var. İtalya’da sektör özelleştirmeden sonra zora girdi. Şuan yarış ikramiyelerini ödeyemeyecek durumdalar. Eski sisteme geri dönebilirler. Biz de özelleştirme yapıldığı zaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu işin içerisinde mutlaka olmalı.”

2014 yılında yaklaşık 4 milyar liralık hasılata ulaştıklarını anlatan Ekinci, “Sektörde 100 bin kişi istihdam ediliyor. Bu işte  birçok at sahibi kendi cebinden para harcıyor. Atçılığın Türkiye’de gelişmesi, büyümesi ve ihracatının artması gerekiyor” dedi.

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