T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü jokey Halis Karataş tarihe geçti!

Karataş, Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak rekor kırdı

21 Temmuz 2012 01:28

Türkiye'nin en ünlü jokeyi Halis Karataş, bu akşam Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak tarihe geçti.

Altılı Ganyan harici 1. Koşu'yu 4 numaralı Akıncıhan ile kazanan Halis Karataş, Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan 2. Koşu'da da 7 numaralı Tampico ile finişe ilk sırada ulaştı. 
 
Kariyerinde 5 Gazi Koşusu şampiyonluğu bulunan Halis Karataş; 3. Koşu'da 8 numaralı Sarus, 4. Koşu'da 7 numaralı Lidertay, 5. Koşu'da 7 numaralı Sarraf, 6. Koşu'da 6 numaralı Verdasko ve 7. Koşu'da 4 numaralı Mia Nur ile zafer elde ederek, Türk at yarışları tarihinde bir ilke daha imza atarak adını tarihe yazdırdı.

ETİKETLER

halis karataşveliefendi hipodromuat yarışırekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24