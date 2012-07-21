Ünlü jokey Halis Karataş tarihe geçti!

Türkiye'nin en ünlü jokeyi Halis Karataş, bu akşam Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak tarihe geçti.

Altılı Ganyan harici 1. Koşu'yu 4 numaralı Akıncıhan ile kazanan Halis Karataş, Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan 2. Koşu'da da 7 numaralı Tampico ile finişe ilk sırada ulaştı.

Kariyerinde 5 Gazi Koşusu şampiyonluğu bulunan Halis Karataş; 3. Koşu'da 8 numaralı Sarus, 4. Koşu'da 7 numaralı Lidertay, 5. Koşu'da 7 numaralı Sarraf, 6. Koşu'da 6 numaralı Verdasko ve 7. Koşu'da 4 numaralı Mia Nur ile zafer elde ederek, Türk at yarışları tarihinde bir ilke daha imza atarak adını tarihe yazdırdı.