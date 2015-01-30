Bindiği ata elektro şok yapan jokeye ceza

Teksas'taki Sam Houston Race Park'ta 17 Ocak'ta yapılan yarışta beşinci olan Eric Chapa'nın, yarıştan 2 gün sonra yayımlanan fotoğrafları, büyük bir skandalın belgesi oldu.

Daha önce 1994 ve 2007 yıllarında hile yaptığı gerekçesiyle ceza alan 43 yaşındaki jokeyin foto finiş anında çekilen fotoğraflarında bir cisim fark edildi. Yapılan inceleme sonunda söz konusu cismin bir elektroşok cihazı olduğu belirlendi.

posta.com.tr'nin haberine göre, atı daha hızlı koşturmak amacıyla bu cihazı kullanan Chapa'nın derecesi iptal edilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Yarıştan kazandığı 50 bin doları da iade etmek zorunda kalan Eric Chapa'nın bu davranışı ABD'deki hayvan severleri harekete geçirdi. Hayvan severler, soruşturmayı yürüten Hayvan Hakları Derneği'nden Chapa'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.