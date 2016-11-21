Aslı Erdoğan 'Yaşam Boyu Kadın Başarı Ödülü'ne aday gösterildi

Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturmada tutuklanan yazar Aslı Erdoğan, '2016 Yaşam Boyu Kadın Başarı Ödülü'ne (Women Lifetime Achievement of the Year) aday gösterildi.

Proje Başkanı Sandra Joy, Aslı Erdoğan için gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Rol modeller, özellikle cinsiyet eşitliğini geliştirmek söz konusu olduğunda insanlar için güçlü bir şekilde ilham verici olabilir. Bu anlamda, TraiCon Events Pvt Ltd sizi her yıl düzenlenen '2016 Yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ü için aday olarak göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirmede "Ödül, özellikle 'Liderlik Cinsiyet Eşitliğini Destekler' prensibi başta olmak üzere, Kadın Güçlendirme Prensipleri’ni ileriye götürmek için başarılı kadınların attığı sağlam ve yenilikçi hareketleri takdir edici niteliktedir" denildi.

Mesajda, ödül sahiplerinin, 8-9 Aralık 2016’da İstanbul’da düzenlenecek olan '2016 Türkiye Kadın Güçlendirme ve Liderlik Zirvesi'nde kendi yükümlülükleriyle ilgili doğrudan konuşma imkanı bulacakları da bildirildi.

Aslı Erdoğan aylardır tutuklu

Erdoğan’ın tutukluluğu devam ederse, ödülü alsa bile bu konuşmayı doğrudan yapamayacak. Stockholm'deki (İsveç) 'Tucholsky Ödülü' töreninde olduğu gibi konuşmayı, Erdoğan yerine vekaleten annesi Mine Aydostlu yapacak.