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Dünya

Askeri kaynaklar: Musul'la ilgili İncirlik'i kullanma talebi gelmedi, Başika'dan top atışı yapılmadı

Silopi’ye çok sayıda tank ve zırhlı araç sevki yapıldı

18 Ekim 2016 10:00

Türkiye, Musul operasyonunun başlaması ile birlikte Irak sınırında güvenlik önlemlerini artırdı. Askeri kaynaklar, Musul operasyonunun başlamasından sonra hava taarruzları için İncirlik kullanılmasına ilişkin talep gelmediğini, Türk hava unsurlarının operasyona destek vermediğini ve Başika’dan da destek için top veya diğer tür atışların yapılmadığını söylediler.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, özellikle Silopi’ye çok sayıda tank ve zırhlı araç sevki yapıldı. Olası bir göç ihtimaline karşı da Irak sınırında gereken önlemlerin alındığı bildirildi. Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Musul operasyonuyla ilgili gelişmeleri 24 saat aralıksız yakından izliyor.

Musul operasyonunda IŞİD'in bombalı araçla Irak ordusuna saldırdığı anlar kameraya yansıdı:

500-600 kadar Türk askerinin olduğu, Fırtına obüsleri, Stinger uçaksavar füzeleri, tank ve diğer zırhlı araçların bulunduğu Başika Üssü’nde de en üst düzey alarm durumunun devam ettiği vurgulandı. Askeri kaynaklar, Musul operasyonunun başlamasından sonrahava taarruzları için İncirlik dahil hiçbir Türk üssünün kullanılmasına ilişkin talep gelmediğini, Türk hava unsurlarının operasyona destek vermediğini ve Başika’dan da destek için top veya diğer tür atışların yapılmadığını söylediler.

500 Türkme hazır

Türk yetkililer, Başika’da Türk askerinin eğittiği, “Ninova Bekçileri”nden yaklaşık 2 bin kişilik bir gücün Musul operasyonuna katıldığını belirtti.

Iraklı Türkmenler de operasyon destek vermeye hazır. Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi Hürriyet’e, Bağdat yönetiminin dışlamasına rağmen Türkmenlerin 500 kişilik bir gücünün operasyona destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

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