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Dünya

Irak, 'İran Devrim Muhafizları komutanını Musul operasyonuna davet etti' iddiası

Irak hükümetinin, İran Devrim Muhafızları'nın operasyonlarını yürüten komutanı Kasım Süleymani'yi Musul operasyonunda yer alması için davet ettiği ileri sürüldü

18 Ekim 2016 02:39

Bağdat'ın, İran Devrim Muhafızları'nın Yurtdışı Operasyonlar Birimi Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi, Musul'u kurtarma operasyonunda yer alması için Irak'a davet ettiği iddia edildi. Lübnan'da Hizbullah yanlısı el-Ahbar gazetesinin Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi’den üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, davetin niteliğine ve detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, İran'ın yarı resmi haber ajansı ABNA, gün içinde Süleymani ile Haşdi Şabi komutanlarının yer aldığı fotoğraflar paylaştı.

İran medyasında söz konusu fotoğrafın "Kasım Süleymani'nin Haşdi Şabi ve Bedir Tugayları komutanlarıyla çektirdiği en yeni fotoğrafı" başlığıyla sunulması İranlı generalin, IŞİD’e yönelik Musul operasyonunda yer aldığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında hakkında uluslararası seyahat yasağı konulan Kasım Süleymani'nin buna rağmen Suriye ve Irak'taki birçok noktada İran'ın bölgedeki örtülü askeri operasyonlarını yönettiği, mezhep odaklı milislere eğitimler verdiği savunuluyor.

 

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