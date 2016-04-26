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Askeri kaynaklar: Halep'in kuzeyinde 2 adet füze rampası vuruldu; 11 IŞİD'li öldürüldü

Kilis'e isabet eden roketatar mermileri sebebiyle 17 kişi hayatını kaybetmiş ve 62 kişi yaralanmıştı

26 Nisan 2016 20:00

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kilis'e isabet eden roketatar mermileri atıldığı Halep'in kuzeyindeki 2 adet füze rampasının vurulduğu ve 11 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi. Askeri kaynaklar, sınıra 12 kilometre uzaklıkta olduğu bildirilen füze rampalarının fırtına obüsleriyle vurulduğu aktarıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Ocak'tan itibaren Kilis'e 45 roketatar mermisinin isabet ettiğini belirtmişti. Kilis'e yaşanan patlamalar sebebiyle 17 kişi hayatını kaybetmiş ve 62 kişi de yaralanmıştı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Kilis'e atılan roketatar mermileriyle ilgili "Bir kere daha Türkiye’nin bazı tezlerinde ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor. Suriye’deki bütün terörle ilişkili grupların hepsine birden eş zamanlı karşılıklı durmanın önemini söyledik. PYD’nin Kuzey Suriye’de varlığıydı bunlardan birisi. Ayrım yapanlara zarar vereceğini söylüyoruz. Suriye’nin kuzeyinde keşke birkaç sene evvel güvenli bölge ilan edilmiş olsaydı da binlerce ölümün önüne geçilmiş olsaydı. Mülteciler sorunuyla uluslararası bir sorun olarak karşı karşıya kalmasaydık" diye konuşmuştu.

Kurtulmuş: Kilis'e atılan roketatar mermilerinden bir kez daha Suriye tezlerimizdeki haklılığımız anlaşılıyor

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