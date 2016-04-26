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Suriye sınırına askeri sevkiyat; 80 saniyede 40 roket atabilen füze bataryaları Kilis'te konuşlanacak

Araçların, Suriye sınırındaki konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi

26 Nisan 2016 04:49

Türkiye’nin batı illerinden gelen ve aralarında 80 saniyede 40 roket atabilen füze bataryalarının da bulunduğu 13 tırlık askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'e gitti.

Suriye sınırında görevlendirilen 13 tırlık askeri konvoy, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan geçerek Gaziantep çevre yoluna doğru ilerledi. 13 tırlık konvoya, polis ve jandarma ekipleri eskortluk etti.

Konvoyda, 80 saniyede 40 roket atabilen çok namlulu roket atar füze bataryaları ve zırhlı araçların bulunduğu gözlendi. Araçların, Suriye sınırındaki konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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