IŞİD saldırılarının hedefindeki Kilis'te hayat adeta durdu

Suriye'de IŞİD tarafından bugüne kadar 50’ye yakın roket mermisi ile vurulan ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kilis’te günlük hayat durma noktasına geldi.

Kentte ekonomide ve eğitimde gayri resmi tatil yaşanıyor. Kilis’te yerel halkın kenti terk etmediği öğrenilirken, ailelerin çocuklarını başka şehirlere göndermeyi tercih ettiği belirtildi. Suriye’den kaçarak Kilis’e gelen yüzlerce Suriyelinin de çevre şehirlere doğru yola çıktığı bilgisi aktarılan kentte ekonomik yatırımların da ertelendiği ifade edildi.

Son olarak önceki gün sabah saatlerinde IŞİD hedeflerinden atıldığı belirlenen iki roket mermisi, Okçular Mahallesi'ndeki bir evin çatısı ile başka bir evin avlusuna isabet etti. Patlamalarda, altısı Suriyeli, 10’u Türkiye vatandaşı olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında üç aylık bir bebek de bulunuyordu. Akşam saatlerinde ise, bilgi almak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın yetkililerle toplantıda olduğu sırada Valilik binasının yakınlarına atılan üç roketatar mermisi iki kişinin yaşamını yitirmesine, 26 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Patlamalara tepki gösteren ve hükümete isyan eden vatandaşlar istifa çağrısıyla Valilik önüne yürüdü.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Kilis'te yaşanan son durumu Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Eğitim Sen İl Temsilcisi Özgür Çakmak ve 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, değerlendirdi.

"Eğitim öğretim durdu, memurlar kenti terk ediyor"

Eğitim Sen İl Temsilcisi Çakmak Kilis'te yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Kilis’te hedef gözetilmeden atılan roketler halkta büyük korkuya neden oluyor çünkü roketlerin nereyi vuracağı belli değil. Her an birinin evine isabet edebilir. Şu ana kadar 17 kişi öldü ve hayat bu ortam içerisinden normale dönemiyor. Esnaf iş yerini açmakta tedirgin, sokağa çıkanlar yok denecek kadar az. Eğitim öğretim faaliyetleri neredeyse durdu. Okullarda adı konulmamış bir tatil var. Aileler çocuklarını okula göndermiyor. İl dışından gelen öğrenciler de kenti terk ederek şehirlerine geri döndü. Aldığımız duyumlara göre 700 kadar üniversite öğrencisi kaydını dondurarak bu sene eğitimlerine ara verdi. Memurların rapor alarak ili terk etmeye çalıştığını duyduk. Sağlık çalışanları hastaneye isabet eden roketin ardından bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Burada şu an kurumlar çalışamaz hale geldi.”

"Ticaret ve sanayi çöktü, esnaf boykotta"

Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Korkmaz: “Kilis’te Ocak ayından bu yana roket tedirginliği yaşanıyor. İnsanlar sokaklara çıkamıyor. Ticaret ve sanayi çöktü. Psikolojik bir bunalım hali hüküm sürüyor. Kapıların sert bir şekilde kapanmasından çıkan seste bile ‘roket mi düştü’ diye insanlar pencerelere çıkıyor. Ekonomik olarak Kilis’e yatırımların tamamen durduğunu söylersek yanılmış olmayız. Memurlar da kentten ayrılmak için tayin istemeye hazırlanıyor. Kilis’in yerli halkı kenti terk etmiyor ama çocuklarını başka şehirdeki akrabalarının yanına gönderiyorlar. Suriyelilerin bir kısmının kenti terk etmeye başladığını da görüyoruz. Sanayi esnafı boykota gitti. Bu tarz eylemler yaygınlaşabilir. Borç çok fazla ama alışveriş hemen hemen hiç yok. Yatırımların ertelendiğine çokça şahit oluyoruz. İşyerlerini kapatmak üzere olanlar var. Kilis'te esnafımızın acil bir kurtarma paketine ihtiyacı var" dedi.

"Kalıcı hasarlara yol açılabilir"

7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi Gökçe: “İnsanlar yaşadığı korkuda ve tedbir alma isteğinde haklı. Belirlenemez anlarda saldırılarla karşı karşıya kalıyorlar. Kilis’ten çok büyük bir göç beklenmesin çünkü burada yalnızca gidecek yeri olmayan çekirdek aileler var. Gördüğümüz kadarıyla evini boşaltan da henüz olmadı. Kent, hızla, tedbir alınmadan hedef haline getirildi. 20-25 kilometre menzilli füzeler hemen her gün vuruyor. Kentte fazlasıyla psikolojik sorunlar ortaya çıktı. Olaylar son bulmadığı takdirde bu sorunlar kalıcı hasarlara yol açılabilir." diye konuştu.

CHP’li Budak: Kilis savaşın cephesi oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da saldırıların hedefindeki Kilis’in Suriye iç savaşında yeni bir cephe olduğunu ifade etti. Budak, AKP’nin dış politikadaki hatalarının Türkiye’ye ağır faturalar çıkardığını ve bu faturanın her gün büyüdüğünü belirtti. CHP’li vekil, “Türkiye, AKP eliyle Ortadoğu bataklığının içine çekildi. Şimdi oradaki ateş Türkiye’ye sıçrıyor. Kilis savaş cephesi haline geldi. Her gün roketler patlıyor. Bu ateşin yangına dönmemesi, yangının büyümemesi için milletimiz bu gidişe dur demeli” diye konuştu.