Türkiye Kilis için ABD'den 'cehennem ateşi' isteyecek

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in attığı roketlerle ölüm, korku, panik ve tepkilere neden olduğu Kilis’le ilgili yeni bir strateji devreye sokuldu. IŞİD’li teröristlerin roketleri araçlara monteli Katyuşa’larla atması üzerine hükümet, ABD’nin İncirlik’te konuşlandırdığı 'cehennem ateşi - hellfire' füzesi yüklü insansız hava araçlarını daha etkin kullanmasını isteyecek.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre hükümet, Kilis’e yönelik roketli saldırıların bitmesi için stratejisini belirledi. Buna göre ABD’nin İncirlik’te konuşlandırdığı "hellfire - cehennem ateşi" füzesi yüklü insansız hava araçları predatörlerin daha etkin kullanılması istendi. ABD’den predatörlerin yanı sıra Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Türkiye-Suriye sınır bölgesine konuşlandırılması da talep edildi. Taarruzla sıkıştırılacak IŞİD grupları güneye doğru püskürtülecek ve Kilis’in bataryaların menzilinden çıkması sağlanacak.

Sorun hava müdahalesi

Yapılan çalışmada, Rusya tehdidi nedeniyle Türkiye’nin hava unsurlarını kullanamaması büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi. TSK’nın karadan bütün tedbirleri aldığı, havadan da İHA’larla IŞİD’i takip ettiği vurgulanırken, IŞİD hedeflerinin mobil olması nedeniyle istenen etkide sonuç alınamadığına dikkat çekildi.

Bunun üzerine TSK’nın topçu atışlarıyla ve İHA uçuşlarıyla yetinmeyen Ankara, İncirlik’teki ABD’li komutanlarla iki adet Hellfire füzesi taşıyan predatörlerin daha fazla kullanılmasını talep etti.

İncirlik’te 4 predatör

ABD’nin İncirlik’te 4 adet predatör, 12 adet de A-10 bombardıman uçağı olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı da ABD Dışişleri Bakanlığı ile diyaloğu artırarak Kilis konusundaki hassasiyetin artırılmasını istedi. ABD’nin silahlı İHA’larının seyrek de olsa IŞİD hedeflerini vurduğu ama bunun yeterli olmadığı ifade edildi.

Kilis, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki güvenlik zirvesinde de görüşüldü. Toplantıda şu strateji belirlendi:

- IŞİD füze ve roket bataryalarının vurulması konusunda ABD’nin silahlı hava gücü daha etkin kullanılmalı. Bu yönde temaslar artacak.

- TSK’nın sahip olduğu, obüs, roket sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalar, ABD’nin sağlayacağı HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ile takviye edilecek.

- NATO üyesi ülkelerinin hava ve denizde kullanılabilen erken uyarı ve izleme sistemlerinin bölgede daha aktif olması için girişimde bulunuldu.

- IŞİD üyesi terörist grupların Kilis’in güneyinden süpürülmesi için bir kara operasyonu düşünülmüyor. Ancak Türkiye’nin Suriyeli muhalif gruplardan seçerek özel eğittiği grupların taarruza geçmesi için düğmeye basılacak.

- Kilis’i vuran füze bataryalarının tamamen tahrip edilmesi, bu başarılamıyorsa bile Kilis menzilden çıkacak şekilde bölgeden uzaklaşmalarının sağlanmasına çalışılacak.