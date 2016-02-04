T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri Casusluk davası nedeniyle meslekten atılan 30 asker geri dönüyor

Davada 80'ün üzerinde askerin TSK ile ilişikleri kesilmişti

04 Şubat 2016 17:41

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, İzmir Casusluk davası nedeniyle meslekten ihraç edilen 30 askeri personelin göreve iadesine karar verdi.

Dava aşamasında 80’nin üzerinde askeri personelin askeri belge bulundurma suçlaması ile TSK ile ilişikleri kesilmişti. Habertürk'ün haberine göre konuyla ilgili konuşan Avukat Aykanat Kaçmaz, AYİM'nin bazı başvuruları davanın sürmesini ‘bekletici mesele' yaptığını ve karar vermediğini belirterek, "Mahkeme şimdi de takdir hakkını beklememe yönünde kullandı ve 30 personelin mesleğe iadesine karar verdi" dedi.

İzmir Askeri Casusluk Davası'nda yargılanan bazı askerler ise meslekten men edilmişti. Kesinleşen karar sonrası bu askerlerin bazıları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı. Anaya Mahkemesi 'hak ihlali olduğuna' karar verirse bu isimlerin de mesleğe dönme şansı olacak.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen İstanbul’daki “askeri casusluk” davasında tüm sanıklar için beraat kararı vermişti.

ETİKETLER

askeri casuslukizmiraskertskanayasa mahkemesihaber

İlgili Haberler

Askeri Casusluk Davası'nın avukatı: Mahkemeye ulaşan rapora göre dijital veriler delil değil!

''Davaya konu olan söz konusu delillerin geçerliliğinin olmadığı anlaşıldı''

İstanbul'daki 'askeri casusluk' davasında tüm sanıklar beraat etti

Davada, 58 kişi yargılanıyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24