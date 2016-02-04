Askeri Casusluk davası nedeniyle meslekten atılan 30 asker geri dönüyor

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, İzmir Casusluk davası nedeniyle meslekten ihraç edilen 30 askeri personelin göreve iadesine karar verdi.

Dava aşamasında 80’nin üzerinde askeri personelin askeri belge bulundurma suçlaması ile TSK ile ilişikleri kesilmişti. Habertürk'ün haberine göre konuyla ilgili konuşan Avukat Aykanat Kaçmaz, AYİM'nin bazı başvuruları davanın sürmesini ‘bekletici mesele' yaptığını ve karar vermediğini belirterek, "Mahkeme şimdi de takdir hakkını beklememe yönünde kullandı ve 30 personelin mesleğe iadesine karar verdi" dedi.

İzmir Askeri Casusluk Davası'nda yargılanan bazı askerler ise meslekten men edilmişti. Kesinleşen karar sonrası bu askerlerin bazıları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı. Anaya Mahkemesi 'hak ihlali olduğuna' karar verirse bu isimlerin de mesleğe dönme şansı olacak.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” yönünde verdiği kararın ardından yeniden görülen İstanbul’daki “askeri casusluk” davasında tüm sanıklar için beraat kararı vermişti.