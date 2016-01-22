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Askeri Casusluk Davası'nın avukatı: Mahkemeye ulaşan rapora göre dijital veriler delil değil!

''Davaya konu olan söz konusu delillerin geçerliliğinin olmadığı anlaşıldı''

22 Ocak 2016 16:33

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişinin yargılandığı İzmir Askeri Casusluk davasında önemli bir gelişme yaşandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görevlendirilen farklı üniversitelerden 7 kişilik kurul davaya dayanak yapılan dijital verileri inceledi. Kurulun dijital verilere ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Rapora göre; dijital verilerin delil geçerliliği bulunmuyor. 

Odatv’nin haberine göre, davanın avukatlarından Murat Ergün, 109 sayfalık raporda davaya konu olan söz konusu delillerin geçerliliğinin olmadığının anlaşıldığını belirtti. 

 

Raporun sonuç bölümü

 

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde dijital delillere el koyulmasının ardından “ekleme, çıkarma, değişiklik yapma” gibi işlemlerin uygulanıp uygulanmadığının araştırıldığı belirtildi.

Mahkemenin dikkat çektiği isimlere ilişkin delillerin tek tek incelendiği ifade edilen raporun sonuç bölümünde, tablolarla ayrıntılı açıklamalar yapıldığına dikkat çekildi.

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