Savcılık: Askeri casusluk davasında 'kumpas' 15 ayrı yöntemle kuruldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ve askeri casusluk davası olarak bilinen davada ‘kumpas’ iddialarının araştırılması sırasında kumpasın oluşturulması için 15 maddelik uygulamanın kullanıldığı iddia edildi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, savcılık soruşturmasında tespit edilen usulsüzlükler arasında Pandora veri tabanında adı geçen birçok kişi hakkında farklı isimlerle farklı kentlerde önleme dinlemelerinin yapıldığı ileri sürüldü. -Savcılık, askeri casusluk kumpasında önleme dinlemesi yapılan bazı şüpheliler ile çakma telefon hatları ve ikinci el telefonlardan ‘tuzaklama’ için irtibatlar kurulduğu saptandığını öne sürdü.

Milliyet'in haberine göre, savcılığın soruşturmaya ilişkin 15 maddelik tespitleri şöyle:

- Hayatı boyunca suça karışmamış kişilerin adi suçlara karışmış kişilerleymiş gibi sahte raporlar düzenlenerek haklarında önleme dinlemeleri kararları alındı.

- Şüphelilerin ikâmet kentlerinin farklı olmasına rağmen ve bunun da Mernis kayıtlarında net olarak görülmesine rağmen, şüphelilerin oturmadıkları kimi zamanda gerçekte var olmayan adreslerde oturdukları gerekçesiyle sahte tutanaklar tanzim edildi.

- Dinlemeye alınan kişilerin mesleklerinin belli olmasına veya kolaylıkla tespit edilebilmesine rağmen esnaf, işçi, memur şeklinde sahte tutanaklar hazırlandı.

- Yapılan önleme dinlemelerinde örgütle bağlantısı olmadığı tespit edilen kişilerin önleme dinlemelerine son verilmesine karşın, bu kişiler örgüt lideriymiş gibi lanse edilmeye devam edildi.

- Önleme dinlemesi kararları alınırken şüpheliler hakkında gerçeğe aykırı isimlerle dinleme kararları alındığı, adli dinleme alınmasında şüpheliler hakkındaki gerçek bilgiler, KOM birimlerine gönderilen bilgi notlarına eklendi.

- Telefon numaraları bilinmesine karşın, şüpheliler, kullandıkları telefonların IMEI numaraları ve sahte isimlerle dinlendi.

- Şüpheliler hakkında 12 ay süren önleme dinlemesi süresinin dolmasından sonra IMEI üzerinden dinleme kararları alınarak bu sürelerin aşılması sağlandı.

- Sahte tutanaklarla yapılan önleyici dinlemelerinden elde edilerek adli dinlemeye çevrilmek üzere bilgi notlarına işlenen, kişilerle ilgili bazı bilgilerin soruşturma sonunda yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerdeki bilgilerle aynı olduğu anlaşıldı.

- Adli dinleme tedbiri alınmak üzere hazırlanan bilgi notlarında yer alan kişiler arasındaki irtibatların genelde 3 ve 4. dereceden olduğu, kişiler arasında irtibatların olmadığı belirlendi.

- Soruşturmanın başlangıç ve detaylandırma sürecinde adı geçmeyen ancak Pandora veri tabanında adı geçen kişilerin çoğu hakkında farklı kent ve isimlerle önleme dinlemeleri yapıldı.

- KOM birimlerine gönderilen Bilgi İletim formlarında gerçek adres ve meslekleri yazılan kişilerle ilgili alınan önleme dinlemesi kararlarında farklı adres ve meslek bilgileri yer aldı.

- Önleme dinlemesi yapılan şüphelilerle çakma hat ve 2. el telefonlardan tuzaklamak için irtibat kurulduğu, hatların istihbarat görevlileriyle irtibatlı olduğu anlaşıldı.

- Hakkında bilgi talep edilen konu ve e-posta içeriğiyle ilgili Asayiş Şube’ye gönderilen bilgi içeriğinin, KOM Şube’ye gönderilen bilgi içeriğinden farklı gösterilerek Asayiş Şube’den bilgi saklandığı, KOM Şube’ye gönderilen bilgi iletim formunda ihbarda olmayan kişilerin eklendiği görüldü.

- Adli dinlemeler başladıktan 4.5 ay sonra adli dinlemede yer alan bazı kişilerin gerçek adresleri ve meslekleri belli olduğu halde, bu kişilerin sahte meslek ve sahte adresler yazılarak önleyici dinleme kararları alındığı belirlendi.

- Önleme dinlemeleri ve diğer faaliyetlerdeki usulsüzlüklerin tespit edilememesi için İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda bulunan log kayıtları silindi.