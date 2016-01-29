İstanbul'daki 'askeri casusluk' davasında tüm sanıklar beraat etti

Kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen İstanbul'daki “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek ve kişisel verilerin kayıt altına alınmasına yönelik casusluk davası”nda savcı mütaalasını açıkladı ve tüm sanıklar hakkında beraat istedi. 58 kişinin yargınlandığıı davada mahkeme heyeti sanıkların hepsinin beraatine karar verdi.

Askeri Casusluk Davası’nda esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlemediklerini belirterek tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davaya ilişkin kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaanın ardından söz alan sanık avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasını kabul ettiklerini, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istediklerini belirterek, soruşturma ve kovuşturmada görev alan tüm kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

"Sanık değil mağduruz"

Avukatların ardından söz alan sanıklar da beraatlarını talep ettiler. Sanıklardan emekli Kurmay Albay Mehmet Koray Eryaşa, "Bizler bu davanın sanığı değil mağduruyuz. 5 yıl hayatımdan çalan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Adli Müşavirliği’nde görevli bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep ederim" dedi.

Sanıklardan Yarbay Tamer Karslıoğlu, "Bu davadaki tek karacı subay bendim. Silahlı kuvvetlerden bu dava nedeniyle atıldım. Paralel devlet yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar bulunmaktadır. Genelkurmayın bu konuda ne yaptığını merak ediyorum. TSK içindeki bu yapıdaki insanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu.

Sanıklardan Üsteğmen Mehmet Deniz Irak da "Bu dava başladığında Üsteğmendim ama şuan silahlı kuvvetlerle ilişkimiz kesilecek. Bize bu komployu kuran hain bir çetedir. Bunlar o kadar hain bir yapı ki bizlerin kutsallarına kadınlarına saldırmakta ve iftira atmakta çekinmediler. Silahlı kuvvetler içindeki bu yapının bulunmasını ve haklarında suç duyurusunda bulunmasını istiyorum. Dava boyunca yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum" dedi.

"Hainlerin temizlenmesini istiyorum"

Sanıklardan Binbaşı Hakan Çetinkaya ise, "Bu süreçte 2 yıldır kanserle uğraşan babama teşekkürlerimi sunuyorum. Genel Kurmay içindeki vatan hainlerinin temizlenmesini istiyorum. Bana gizli mobbing uygulayan, görevden ayrılmam gerektiğini telkin eden bu hainler hakkında suç duryusunda bulunmak istiyorum. Özürlü kardeşime ait ve onun sakinleşmesi için verilen filmlerden oluşan CD’lere el koyan ve bunların içine porno görüntüler yükleyen emniyet personeli hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum" dedi.

Sanıklar son sözlerinde beraatlarını talep etti. Kararını açıklamak üzere mahkeme heyeti 14.00’a kadar duruşmaya ara verdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayarak tüm sanıkların beraat ettiğini duyurdu.