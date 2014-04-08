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Askeri Başsavcılık: Er Sevag kasıtlı öldürülmedi

Askeri Yargıtay Başsavcılığı, er Sevag Balıkçı'nın öldürülmesi eyleminin kasıtlı yapıldığına dair yeterli ve ikna edici delil bulunmadığını bildirdi

08 Nisan 2014 14:40

Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda askerlik yaparken öldürülen er Sevag Şahin Balıkçı davasında 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin verdiği hapis cezaları, temyiz için Askeri Yargıtay Başkanlığı'na gönderilmişti. Kararla ilgili görüşü sorulan Askeri Yargıtay Başsavcılığı, er Sevag Balıkçı'nın öldürülmesi eyleminin kasıtlı yapıldığına dair yeterli ve ikna edici delil bulunmadığını bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Askeri Yargıtay Başsavcısı Hakim Albay Kemal Bal imzasıyla gönderilen mütalaada, sanığın eylemini kasıtlı yaptığına dair yeterli ve ikna edici delil bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Sanığın doldur- boşalt işlemini, güvenli olmayacak şekilde yanında ve karşısında başka kişiler varken yapması, emniyetinin açık olması, tam dolduruş yaptıktan sonra silahını kısa bir süre için olsa bile mütevvefayı gösterecek şekilde tutması ve tetiğe basması nedeniyle suçun işleniş biçimi dikkate alınarak, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir."

Askeri Yargıtay Başsavcılığı, bu nedenlerle 'sanık ve mağdur avukatlarının temyiz taleplerinin reddi, usül ve esas yönünden hukuka uygun bulunan mahkumiyet kararının onanması gerektiği' görüşünü savundu.

Er Sevag Şahin Balıkçı davasında 26 Mart 2013 tarihinde kararını açıkladı. Mahkeme Kıvanç Ağaoğlu'nu 'Bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, Astsubay Sadrettin Ersöz'ü ise 'İhmal suretiyle görevi kotüye kullanmak' suçundan 5 ay hapisle cezalandırıldı. Kararın açıklanmasının ardından taraf avukatları Askeri Yargıtay Başkanlığı'na temyiz başvurusu yapmıştı.

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