Er Sevag davasında sürpriz ifade



T24- Daha önce olayı görmediğini söyleyen tanık asker ifadesini değiştirerek, "Kıvanç silahı Sevag'a doğrulttu ve tetiğe bastı. Ailesi, Kıvanç lehine ifade vermemi istemişti" dedi.









Sabah'ın haberine göre, Batman'da askerliğini yaparken devre arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla vurulan Sevag Şahin Balıkçı davasının seyrini değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Ermeni genç Sevag Şahin Balıkçı'nın 24 Nisan 2011 tarihinde kendisiyle birlikte görev yapan er Kıvanç Ağaoğlu tarafından karakol çevresine tel örgü çekerken karnından vurularak öldürülmesinin ardından "cinayet mi kaza mı" tartışmaları başlamıştı.



Olayın Ermenilerin "soykırım günü" kabul ettikleri 24 Nisan tarihinde gerçekleşmesinin ardından Balıkçı ailesi, "kasıtlı öldürüldü" iddiasıyla dava açmıştı. Ağaoğlu'nun avukatı ise şüphelinin Balıkçı ile çok yakın arkadaş olduğunu ve olayın bir kaza olduğunu savunmuştu.





Son olarak ifade veren tanıklardan birinin sanık Ağaoğlu'nun ailesi tarafından yönlendirildiğini itiraf etmesi davanın seyrini değiştirdi. Sabah'ın haberindeki bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti: Batman Kozluk Gümüşörgü Karakolu'nda Balıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak açılan davanın duruşmasına, aynı dönem askerlik yapan Aydın'dan Halil Ekşi tanık olarak çağrıldı. Bir süre önce terhis olan Ekşi, talimatla ifadesinin alınacağı Aydın'daki 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde kendisini katil zanlısı Ağaoğlu'nun dayısı Bülent Kaya olarak tanıtan şahıs tarafından telefonla arandı. Kaya, Ekşi'ye "Kıvanç lehine ifade versen daha iyi olur" dedi. Ardından Ekşi ile Aydın'da buluştu. Bu buluşmada Ekşi, kendi kaleme aldığı ifadeyi Kaya'ya teslim etti. Bir saatliğine ortadan kaybolan Kaya, ardından üzerinde biraz değiştirilmiş bir metinle geri geldi ve Ekşi'ye altına imza atmasını söyledi. Ardından da 9 Eylül 2011'deki duruşmaya sözlü ifade vermek yerine bu yazılı ifadeyi verdi. Ekşi ifadesinde, "Olay öncesi orada sözlü olarak şakalaşıyorlardı. Birbirleriyle çok samimiydiler. Silah sesi geldikten sonra baktım Kıvanç şoktaydı. Eğik vaziyette çalıştığım için silahını Şahin'e doğrultup doğrultmadığını göremedim. Kıvanç'ın silahı doldururken kazayla bu işin olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle silahla şakalaşma yapılmadı."





İtiraz üzerine





Ancak Balıkçı'nın ailesinin avukatı, ifadenin verildiği anda mahkemede bulunmadıklarını ve Ceza Mahkemeleri'nde yazılı ifade olamayacağını belirterek duruşmanın yeniden yapılmasını talep etti. Bu taleplerinin kabul edilmesinin ardından 27 Aralık 2011'de bu kez Aydın 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde beklenmedik bir olay yaşandı.



Ekşi ifadesini alan hakime, kendisinin katil zanlısının bir yakını tarafından yönlendirildiğini "Bana sanık Kıvanç ve ailesi özellikle Kıvanç'ın dayısı, Kıvanç'ın lehine ifade vermemi söyledi" sözleriyle itiraf ederek olayı şöyle anlattı: "Olay günü biz komutanlarımızın verdiği emir üzerine tel örgü çekiyorduk. Çalışırken bir ara Kıvanç Ağaoğlu silahını dolduruşa alıp diğer arkadaşımız Sevag Şahin'e doğru doğrulttu. Ve silahla ateş etti. Bu şekilde Sevag Şahin yaralandı. Ben Kıvanç'ın Sevag'a neden ateş ettiğini bilmiyorum." Ekşi ifadesinde, sanık yakınlarınca yönlendirildiğini şu sözlerle dile getirdi: "Bana sanık Kıvanç ile ailesi özellikle de dayısı, Kıvanç'ın lehine ifade vermemi söyledi. Ancak bu konuda beni tehdit etmedi, sadece söyledi."





Duruşma tarihi öne alındı



Tanık Ekşi'nin ifadesini değiştirmesinin ardından Ermeni gencin avukatı İsmail Cem Halavurt, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne 16 Ocak'ta dilekçe göndererek "Sanığın delilleri karartması nedeniyle tutuklanmasını" istedi. Halavurt, sanığın ablası ve dayısı hakkında da suç delillerini karartmak ve adil yargılamayı engellemekten soruşturma başlatılmasını talep etti. Halavurt'un dilekçesini göz önünde bulunduran Askeri Hâkim, 29 Mart'ta görüleceği açıklanan duruşmanın 30 Ocak'a alınmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmada sanık Ağaoğlu'nun da "hazır bulunmasına, aksi halde hakkında zorla getirme ve yakalama emri kararı verilebileceğine" hükmetti. Avukat Halavurt mahkemenin kararı için, "Uygulamada ben bunu ilk defa görüyorum" dedi.