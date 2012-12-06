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'Askere kötü muamele Batı illerinde yaşanıyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 40’a yakını intihar olmak üzere 100’e yakın başvuruyu sıkı takibe aldı

06 Aralık 2012 15:13

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, kışlada yaşanan kötü muamele ve intihar vakalarını yakından incelediklerini ve Milli Savunma Bakanlığı ile dosyalar hakkında yazışmaların sürdüğünü söyledi. Komisyona, kışladaki intihar vakalarının yeniden açılması talebiyle 40’a yakın başvuru var. 100’e yakın dilekçe ise ‘kötü muamele’ hakkında. Komisyon başkanı Üstün, sanıldığının aksine ‘kötü muamele’  olaylarının Batı illerinde yaşandığını söyledi. Komisyon, Uşak’ta askerlik yaparken şüpheli ölümü Meclis gündemine getirilen Er İmam Bildik incelenecek dosyalar içinde yer aldı.

 

1990'daki intiharlar için de başvuru var 

 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, başkanlık düzeyinde kışlaları yakın takibe aldı. Ancak, gerekli görülmesi durumunda bir alt komisyon kurulması da bir kenarda tutuluyor. Komisyonun, geçtiğimiz haftalarda Asker Hakları, askeri yetkilileri ve milletvekillerini biraraya getiren toplantısı kamuoyunda önemli bir yankı buldu.

KKTC’de askerlik yaparken ‘disko’ diye tabir edilen disiplin koğuşunda işkence sonucu öldürüldüğü iddia edilen Er Uğur Kantar’ın kamuoyundaki infiali ve TBMM’nin yakın takibi komisyona başvuruları artırdı.

Komisyona, ‘intihar’ vakaları için ailelerin dilekçeleri dikkat çekiyor. 1990’lı yıllarda yaşanan intihar vakalarına ilişkin dosyaların açılması talepleri dikkat çekiyor.

 Son 2,5 buçuk yılda 175 er ve erbaş, son 10 yılda ise toplam 934 erbaş ve er intihar etti. Aynı dönemde TSK’nin 818 şehit verdiğine ilişkin rakamlar hâlâ tartışılıyor.

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