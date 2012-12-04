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TBMM'de asker ve polis intiharları için komisyon kurulacak mı?

CHP'li Levent Gök ve Sezgin Tanrıkulu, TSK'da ve emniyette intihar edenler hakkında komisyon kurulması önerisinde bulunacak

04 Aralık 2012 17:03

HÜLTA KARABAĞLI / Ankara

 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun yarınki toplantısında, CHP’li üyeler Levent Gök ve Sezgin Tanrukulu, TSK’da şehit sayısından daha fazla olan intihar olaylarının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘ahlaki sorgu’dan geçtikten sonra intihar eden üsteğmen Daştandoğlu için bir alt komisyon kurulması önerisinde bulunacak.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Tunceli Hozat’taki fişleme olaylarının ve fişleme skandalından sonra baskılara dayanamayarak intihar ettiği söylenen Hozat İlçe Emniyet Müdürü Çağlar Şan’ı da kapsayacak biçimde alt komisyon önerisini yapacak. 

Tanrıkulu’ya göre, fişleme, Çağlar Şan’ın görevinden önceki tarihe rastlamasına rağmen, Şan açığa alındı ve bu olay intihara sebebiyet verdi.

Komisyonun BDP’li Üyesi Ertuğrul Kürkçü, CHP’nin önerilerini destekleyeceklerini bildirdi. Ancak, komisyonun resmi gündeminde ‘Engelli Haklarına’ ilişkin alt komisyon kurulması önerisi bulunuyor. AKP’nin asker,  polis intiharları,  Hozat için alt komisyon önerilerine nasıl yaklaştıkları toplantıda ortaya çıkacak.

CHP’li Tanrıkulu, asker haklarıyla ilgili geçtiğimiz hafta yapılan komisyon toplantısında,  Hozat fişlemelerini gündeme getirmiş, ancak komisyon bir sonraki hafta konuşalım diyerek konuyu sonraya bırakmıştı.

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