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TSK: Asker intiharları Türkiye ortalamasıyla paralel

Son dönemde asker intiharlarının arttığı yöndeki açıklamaları araştıran TSK asker intiharlarının Türkiye ortalaması ile paralel olduğunu açıkladı

06 Aralık 2012 10:14

 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in talimatı ile inceleme yapan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ( GATA ) ekibi, 2002’de yüzbinde 32 olan intihar oranının 2011’de yüzbinde 15’e düştüğünü tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki intihar oranının Türkiye genelindeki intihar oranıyla paralel olduğunu vurgulayan Genelkurmay, askerlerin, ‘kötü muamele’, ‘uyuşturucu kullanımı’, ‘ailevi sorunlar’, ‘aşırı borçlanma’, ‘yüz kızartıcı olaylar’ ve ‘uyumsuzluk’ gibi gerekçelerle intihar ettiğini belirledi. 
Radikal gazetesinden Yurdagül Şümşek'in haberine göre, 2002 yılında intihar oranı yüzbinde 32 iken, 2011 yılında bu oran yüzbinde 15’e düştü. Son 10 yılda intiharların yarı yarıya azaldığını kaydeden Genelkurmay, intihar olaylarının sebeplerini de ‘uyuşturucu bağımlılığı’, ‘ailevi sorunlar (sevgisizlik, bölünmüş aile yapısı, gönül ilişkisi vb.)’, ‘aşırı borçlanma’, ‘yüz kızartıcı olaylar, ‘uyumsuzluk’ ve ‘kötü muamele’ olarak sıraladı. Askeri kurumlarda son 3 yılda 230 kişinin intihar ettiğini, ilk sırayı ise Kara Kuvvetleri personelinin aldığını açıklayan Genelkurmay, sadece bu yıl Kara Kuvvetleri’nde çoğunluğu er ve erbaş 43 askerin intihar ettiğini belirtti. Araştırmada, önceki yıllarda birer olarak gözüken intihar eden subay sayısının bu yıl 5’e yükseldiğine de dikkat çekildi. Son 3 yılda terörle mücüadele ise 323 asker şehit olmuştu.
Genelkurmay açıklamasına göre, kötü muameleyle ilgili şikayetlere derhal işlem yapılırken, intihar riski taşıdığı tespit edilen personele silah da verilmiyor. Meydana gelen olaylar, hem adli, hem de idari soruşturmaya tabi tutuluyor, tespit edilen aksaklıklar, “alınan dersler” olarak tüm birliklere yayınlanıyor. 
İntiharların önlenmesi konusunda mesafe alındığını belirten Genelkurmay, “Çözüme katkı sağlayacak her türlü iş birliğine açığız” mesajı da veriyor.

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