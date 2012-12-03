HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2 bin- 2012 arasında 600 polisin intihar ettiğini, üçte birlik bir oran da intihar teşebbüsü yaşandığını söyledi. Yılda ortalama 50 polis intihar ediyor.

Gök, geçtiğimiz haftaya damgasını vuran TSK’da er ve erbaşların intihar rakamlarından sonra Emniyet’teki durumla ilgili bir çalışma yaptı.

Gök’ün resmi verilere dayanan çalışmasına göre, yaklaşık 50 polis intihar ediyor. İntiharlar en çok mesleğin ilk dört yılında yaşanıyor.

Nöbetlerle gece gündüz karışıyor

Bir polis 320 saat mesai yapıyor. 12-12, 12-24, 12-36 gibi geceyi gündüze karıştıran nöbet tutuyor. Bu nöbet sistemi, toplumsal baskı, ücretlerdeki yetersizlik, geçim derdi, stres gibi birçok neden intihara sürüklüyor.

Gök: Eylemde, komşusunu, yakınını görüyor

Polisin ağır koşullarda görev yaptığını, özellikle toplumsal olaylarda üzerinde büyük bir baskı hissettiğini söyleyen Gök, “Eylemde, komşusunu, arkadaşını, yakınlarını görüyor. Sert bir müdahaleyi içinden doğru bulmayabiliyor. Ancak, katı hiyerarşik sistemde, bu müdahale zorunlu olduğu için üstünde bir baskı oluşuyor” dedi.

Ailesiyle bir araya gelemiyor

Mesai saatlerinin ailesi, yakınlarıyla birlikte olmasını engellediğine dikkat çeken Gök, bunun psikolojik baskıyı artırdığına dikkat çekti.