Meclis araştırmasına göre kışlada ölen asker çatışmada ölenden fazla!

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceme Komisyonu, er Uğur Kantar’ın işkence sonucu ölümüyle tırmanan kışlada kötü muameleyi asker kanadı- sivil inisiyatif ve siyasetçisi ile aynı masada toplayarak bir ilke imza attı. Davullar çalınarak askere gönderilen, askerlere, dayak, aşağılama, hakaret, küfür ve bunların sonucunda intihara kadar uzanan yolda TSK’nin karnesinin iyi olmadığı rakamlarla ortaya konuldu.

Komisyon verilerine göre, son 10 yılda iç güvenlik olaylarında 818 şehit verilirken, aynı dönemde kışlada 934 er ve erbaş intihar etti . komisyondaki değerlendirmelere göre, kışlada intiharlara sivil hayattaki intiharların 3 ya da 3.5 katı. Komisyonda, üç kişilik askeri heyet yetkilisi yer aldı. Tuğgeneral hakim albay Akif Vurucu, son bir yıla çalışmaları ile damgasını vuran Asker Hakları Platformu’ndan Tolga İslam katıldı. Komisyonun iktidar ve muhalefet mensubu üyeleri de tam kadro katıldı.

Yapılan incelemeye göre 2008 yılında 637, 2009’da 709, 2010’da 758, 2011’de 857 ve 2012 yılında 515 rütbeli personel askerlere kötü davrandıkları gerekçesiyle mahkemeye verildi.