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Meclis araştırmasına göre kışlada ölen asker çatışmada ölenden fazla!

Kışlada asker ölümleri ile ilgili meclis araştırması çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı; Son on yılda intihar eden asker sayısı çatışmada ölenlerden daha fazla

28 Kasım 2012 16:50

Hülya Karabağlı / ANKARA 

 
TBMM  İnsan  Haklarını İnceme Komisyonu,  er Uğur  Kantar’ın  işkence sonucu ölümüyle  tırmanan  kışlada kötü muameleyi  asker kanadı- sivil inisiyatif ve  siyasetçisi ile aynı masada toplayarak bir  ilke imza attı. Davullar çalınarak askere  gönderilen,  askerlere,  dayak, aşağılama,   hakaret, küfür  ve bunların sonucunda intihara kadar uzanan yolda  TSK’nin karnesinin  iyi olmadığı  rakamlarla  ortaya konuldu. 
Komisyon verilerine göre,  son  10 yılda  iç güvenlik olaylarında 818 şehit verilirken,  aynı dönemde  kışlada 934 er ve erbaş intihar  etti . komisyondaki değerlendirmelere göre,  kışlada intiharlara  sivil hayattaki intiharların 3 ya da 3.5 katı. Komisyonda,  üç kişilik askeri heyet  yetkilisi  yer aldı.  Tuğgeneral  hakim albay Akif Vurucu,  son bir yıla  çalışmaları ile damgasını  vuran Asker Hakları   Platformu’ndan  Tolga İslam  katıldı.  Komisyonun iktidar ve muhalefet mensubu üyeleri de tam kadro katıldı. 
Yapılan incelemeye göre 2008 yılında 637,  2009’da 709, 2010’da 758, 2011’de 857 ve 2012 yılında 515 rütbeli personel askerlere kötü davrandıkları gerekçesiyle mahkemeye  verildi. 

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