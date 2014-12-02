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Çevre

Asırlık zeytin ağaçlarını önce kestiler, sonra yaktılar

Aydın Efeler İlçesi'nde özel bir firma tarafından satın alınan jeotermal sahası içerisindeki asırlık zeytin ağaçları kesildi

02 Aralık 2014 20:32

Soma’da yapılacak termik santral nedeniyle kamulaştırılan alan içerisinde kalan zeytinliklerin kesilmesine benzer bir olay da Aydın’da yaşandı.

Özel bir firma tarafından jeotermal sahası olarak satın alınan arazideki zeytin ağaçları iş makineleri tarafından sessiz sedasız yok edilmeye başlandı.

Olayı bazı köylüler tepki gösterirken, ağaçları yok etmeye devam eden firmanın yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

İHA'nın haberine göre, Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Yılmazköy sınırları içerisinde yer alan ve özel bir firma tarafından satın alınan jeotermal sahası içerisindeki asırlık zeytin ağaçları önce kesilip sonra yakılarak yok edilmeye başlandı. İş makineleri ile köklenen ağaçların bir kısmı kamyonlarla taşınırken bazı bölümleri yakılarak yok edildiği gözlendi.

Kimsenin olayı fark etmemesi için yok edilen ağaçların söküldüğü alanlarda oluşan çukurlar hemen doldurularak dikkat çekmemesi sağlanırken köylüler bazı köylüler asırlık ağaçların yok edilmesine tepki gösterdiler.

Özel bir enerji firmasının tüm zeytin ağaçlarını yok ettiğini belirten Hüseyin Şafak, aynı firmanın kendi arazisi içinden az para vererek geçmek istediğini firma tarafından hem çevreye hem de kendisine zarar verildiğini iddia etti.

Firma onlarca dönüm zeytinlikteki asırlık zeytin ağaçlarını yok etmeye devam ediyor.

 

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