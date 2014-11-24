'Amasra'da termik santral projesi için 40 bin ağaç kesildi'

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Amasra’da Hema Endüstri A.Ş. tarafından yapılması planlanan termik santralde üretilecek elektriği, Çatalağzı’nda Türkiye’nin enterkonnekte (şebeke) sistemine dahil etmek için 54 kilometrelik enerji iletim hattı kurulmaya çalışıldığını anlattı. “Sadece Bartın il sınırları içindeki kesilen ağaç sayısının 40 bin olduğu söyleniyor” diyen Yalçınkaya, ağaç kesimi yapılan alanının Çevre Bakanlığı’nın yaptığı 1/100 binlik planına göre bu yer turizm, orman ve tarım alanı gözükmesi dolayısıyla bölgeye termik santral kurulamayacağını kaydetti.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Enerji Bakanlığı’nın başlattığı çalışma kapsamında hattın 35 kilometrelik bölümünün orman alanından geçtiğini ifade eden Yalçınkaya, “Bu koridorlardaki bütün ağaçları kesiyorlar. Şuanda yaklaşık 12-13 çeşit ağaç türü bu hattın geçiş koridorunda kesime uğruyor. Kestane, kayın, meşe ağaçları, ıhlamur, kara çam gibi ağaçlar bu gerilim hattının direklerinin dikileneceği koridor içerisinde yok ediliyor. Sadece Bartın il sınırları içindeki kesilen ağaç sayısının 40 bin olduğu söyleniyor. Bartın sınırı içinde mevki olarak Sarıgöl, Göldağ, Hasarlık tepesi mevkisi, Gürgenpınarı Asma Altı mevki ve Gavur Pınarı mevki gibi bölgelerdeki ormanlık ağaçlar kesiliyor” dedi.

CHP’li Rıza Yalçınkaya Amasra’da kurulması planlanan termik santrale karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“54 kmlik gerilim hattı için ormanlar kesiliyor ancak bu termik santralin henüz ÇED süreci bitmemiş, raporu alınmamış, bir çivi bile çekilmemiş. Amasra’da termik santral kurulması imkansız. Çünkü, Çevre Bakanlığı’nın yaptığı 1/100 binlik planına göre bu yer turizm, orman ve tarım alanı olarak gözüküyor. O alan sanayi alanı olarak görülmüyor. Plan notlarında Amasra’nın üç bin yıllık tarihi geçmişi olduğu, arkeolojik değerlere sahip olan bir bölge olduğu için bu anlamda mutlak korunması gereken bir alan olarak kabul edilip bölgenin sürekli turizm açısından kalkınma pilot bölgeleri olarak değerlendiriliyor. Bunu devlet yaptırdığı planda notların içine koymuş. Ama buna rağmen yaklaşık 6 senedir firma buraya termik santral yapmak için uğraşıyor. Olmayan bir termik santral için 54 km’lik bir alanda enerji hattı kuruyorlar, binlerce ağaçı kesiyorlar.”