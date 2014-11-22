Amasra'ya kurulacak termik santral için 43 bin ağaç daha kesilecek!

Bartın’ın Amasra İlçesi’ne kurulması planlanan termik santralde üretilecek elektriğin, Türkiye’nin elektrik sistemine dahil etmesi için enerji hattı çekilecek. Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi’ndeki termik santrale kadar kurulacak 54 kilometrelik enerji iletim hattının ormandan geçen 36.5 kilometrelik bölümünde 43 bin ağaç kesilecek. Köylüler duruma tepkii.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Amasra’da Hema Endüstri A.Ş. tarafından kurulması planlanan termik santralde üretilecek elektriği, Çatalağzı’ndaki Zonguldak Eren Termik Santrali’nin (ZETES) şalt sahasını kullanarak Türkiye’nin enterkonnekte (şebeke) sistemine dahil etmek için 54 kilometrelik enerji iletim hattı kuracak. Zonguldak’ın Kilimli ve Çaycuma ilçeleri ile Bartın Merkez ve Amasra ilçelerini kapsayan ’Zetes-Amasra TES (HEMA) Enerji İletim Hattı’ nın 36.5 kilometresi orman içinden geçecek.

43 bin ağaç kesilecek

Ayhan Acar’ın DHA’da yer alan haberine göre, 380 kilovat gerilimli hat için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunda, orman içinden geçecek 36.5 kilometrelik hat boyunca 50 metrelik bir koridor açılacak. Raporda, bu bölgede bulunan karaçam, kızılçam, meşe, gürgen, sarıçam, kestane, ıhlamur, sahil çamı, sedir, kayın, söğüt, yalancı akasya türlerindeki toplam 43 bin ağaç kesilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Ağaçlar kesiliyor, köylüler tepkili

Bartın ve Zonguldak’taki sanayi tesislerinin enerji ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz karşılanması, bölge ve ülke ekonomisini olumlu yönde etkilemesi planlanan proje kapsamında Amasra’nın Saraylı Köyü mevkiinde 2 aydır ağaç kesimi sürüyor. Köylüler, şu ana kadar yüzlerce ağacın kesildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Köy sakinlerinden Ali Özkanca şöyle dedi:

"Termik santral yapılacak diye buradaki ağaçların tamamını kestiler. Biz ormandan ağaç kesmeye kalksak hemen devlet kafamıza biner. Büyük büyük ağaçların hepsi kesildi. Her gün bu ağaçlar tırlarla yüklenip orman işletme depolarına götürülüyor. Burada resmen katliam yapılıyor."

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise proje kapsamında kendi sorumluluk alanlarında şu ana kadar 9 kilometrelik hat üzerinde 2 bin metreküp damgalama yaptıklarını, bunun yaklaşık bin metreküpünün kesildiğini söyledi. Yetkililer, bin metreküpün yaklaşık bin 500 ağaç demek olduğunu belirtti. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ise projenin genel müdürlüğe ait olduğunu belirterek açıklama yapmadı.

‘183 hektar orman alanı yok edilecek’

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdoğan Atmış, 36.5 kilometrelik hat boyunca 50 metrelik bir ormanlık alanın traşlanacağını ve toplam 183 bin hektarlık orman alanının yok edileceğini söyledi. Bu kesimin, Orman Kanunu’nun, elektrik iletim hatları, katı atık tesisleri gibi birçok tesisin kamu yararı olacağı gerekçesiyle orman alanına yapılmasına izin veren 17’nci maddesi kapsamında yapıldığını hatırlatan Atmış, "Biz buna itiraz ediyoruz. Siz bu hattı başka bir yerden geçirebilirsiniz. Ama aynı ormanı bir daha geri getiremezsiniz. Yani ormanı da ortadan kaldırmış olursunuz, oradaki yaban hayata, toplumsal hayata zarar vermiş olursunuz. Biz bunu her platformda belirtiyoruz" dedi.

‘ÇED raporu onaylanmayan santral için ağaç kesiliyor’

Ayrıca Amasra’da planlanan termik santralin bölgede büyük tepkilere yol açtığını, halkın termik santrale karşı çıktığını hatırlatan Atmış, şöyle dedi:

"Termik santralle ilgili ÇED başvuruları büyük tepkiler sayesinde bir türlü geçmedi. 5-6 kez iptal edildi. Yani henüz izni çıkmayan termik santral için binlerce ağaç kesiliyor. Soma’da o kadar ağaç kesildi ama oradaki termik santralin izni vardı. Burada daha izni çıkmayan termik santral için kesim yapılıyor."