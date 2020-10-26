Aşırı sağcı popülizmin özelliklerini sıralayan Yeneroğlu: Bu kriterlerin hangisi Türkiye'de iktidar koalisyonu için geçerli değil?

DEVA Hukuk Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidarın, 'Avrupa'daki aşırı sağcı popülist hareketlerden farkının kalmadığını' söylemesinin ardından gelen tepkilere, "Benzetmeme şaşıranlar olmuş. Doğrusu ben de şaşıranlara şaşırdım. Bugün iktidar koalisyonu AB’deki aşırı sağ popülistlerin ilerisinde zaten" dedi. Aşırı sağcı popülizm için "kimlikçidir, şovenisttir, çoğunlukçu hegemonyaya yaslanan bir otoriterizmi savunur, en temel demokratik kuralları reddeder, korku politikasını önceler, temel hakları baskılar, farklı görüşleri devamlı kriminalize ederek hedef gösterir" tanımlamalarını yapan Yeneroğlu, " Aşırı sağ popülist partilerin tanımlanması için bütün dünyada kabul görmüş ve siyasi literatüre girmiş bu kriterlerin hangisi Türkiye'de iktidar koalisyonu için geçerli değil?" diye sordu.

DEVA Partili Yeneroğlu, "Türkiye bugün siyasal literatürde geçerli tanımıyla aşırı sağcı popülizm ile Avrupa'da eleştirdiği aşırı sağcı popülist hareketlerden farkı kalmamıştır" sözlerinin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Twitter'dan açıklama yapan Yeneroğlu'nun ifadeleri şöyle: