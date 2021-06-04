Aşılama oranının yüksek olmasına rağmen vakaların arttığı Bahreyn'de Sinopharm aşısı olanlar Pfizer/BioNTech'ten hatırlatıcı doz olabilecek

Nüfusunun büyük bir çoğunluğu aşıladığı hâlde Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Bahreyn'de Çin'in Sinopharm aşısının iki dozunu olan kişilere altı ay sonra Pfizer/BioNTech aşısından hatırlatıcı doz uygulanabilecek.

Associated Press'in aktardığı habere göre, nüfüs başına düşen aşılamada önde giden ülkelerden biri olan Bahreyn'de Koronavirüs vakalarında artış devam etti.

Aşılamanın büyük bölümü Çin'in Sinopharm aşısıyla ilerleyen Bahreyn'de hükûmetin sağlık uygulaması BeAware, isteyenlere Pfizer/BioNTech ya da Sinopharm'dan hatırlatıcı doz sundu. Öte yandan 50 yaş üstü olan, obez ya da zayıf bağışıklık sistemi olan kişilere ilk dozları Sinopharm olsa bile Pfizer aşısı yaptırmaları önerildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan tüm aşıların Koronavirüs'e karşı benzer derecede koruduğunu açıkladı. Ülkede yeni Koronavirüs vakalarının yüzde 90'ının aşı omayı reddeden kişiler olduğu belirtildi.