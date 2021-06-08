"Aşı değil, Kanal İstanbul kısırlık yapar"

Korkusuz yazarı ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, bugünkü yazında, meslektaşı Gürkan Hacır’ın TV 100’de katıldıkları “Sağlı-Sollu” programında, “Sağlık çalışanlarının yüzde 20’si hakları olmasına rağmen aşı yaptırmadı” bilgisini paylaştığını belirterek “Aşı kaygısı ve aşı karşıtlığı”nın hangi boyutlarda olduğunun anlaşılması açısından önemli olduğunu yazdı.

“Her beş sağlık çalışanından biri şu ya da bu sebeple aşı yaptırmıyorsa, Türkiye’nin koronavirüsü yenmesi ve normal hayata dönmesi gittikçe zorlaşacaktır” diyen Yarkadaş, aşı olmamanın ardında birçok sebep yattığını ancak bunlardan en önemlisinin aşıların “kısırlık yaptığı”na ilişkin içi boş inanç olduğunu yazdı.

Prof. Mehmet Ceyhan olmak üzere, onlarca bilim insanın, Koronavirüs aşılarının kısırlık yaptığına dair hiçbir bilimsel temelin bulunmadığını onlarca kez açıklandığını ifade eden Yarkadaş, “Bu yurttaşlarımız, aşıdan değil, Kanal İstanbul’dan korkmalılar” dedi.

Yarkadaş, yazısında, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Cemal Saydam'ın “Kanal İstanbul’un inşaatı esnasında çıkacak olan hidrojen sülfür adlı zehirli gaz, İstanbul’un çürük bir yumurta gibi kokmasına neden olacak. Çinliler, hidrojen sülfüre maruz kalan fareler üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu gaza maruz kalan farelerin üremelerinde yüzde otuzluk bir düşüş yaşandığı görüldü” açıklamasına yer verdi.

Kanal İstanbul tartışmalarının önümüzdeki günlerde daha da sertleşeceğini kaydeden Yarkadaş, muhalefete “Uzun uzadıya AKP’nin rant sevdasını anlatmak yerine, Cemal Saydam Hoca’nın sözlerini billboardlara taşısa, daha etkili bir kampanya yapar ve hızlı sonuç alır” önerisinde bulundu.

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