Prof. Cemal Saydam'ın Kanal İstanbul hakkındaki sözleri yeniden gündemde: Kanal yapılırsa Marmara Denizi ölür

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Cemal Saydam'ın Kanal İstanbul hakkında söyledikleri yeniden gündeme geldi. Saydam, kanal ile ilgili yaptığı yorumda "Marmara Denizi hiç sakası olmayan bir şekilde ölür, çürük yumurta kokar" diye konuştu.

Kanal İstanbul tartışmaları çokça tartışılmaya devam ederken, Prof. Cemal Saydam'ın kanal hakkındaki görüşleri yeniden gündeme geldi.

Saydam, Voice of America'ya verdiği söyleşide şunları kaydetti:

"Marmara'da benim 15 senelik ömrüm geçti. Tüm çalışmaları dikkate aldığımda Marmara'yı astımlı doğan çocuk olarak tarif ederim. Doğuştan oksijen eksikliği çekiyor. İlk bu problem ortaya atıldığında bunu bir havuz problemi gibi düşünün demiştim. Sen şimdi gelen suyun debisini artırmadan bir musluk daha takıyorsun. ÇED raporu 21 kilometreküp daha fazla su gelecek diyor. Yüzde 10'u organik yük olsa, 2 kilometreküp organik yük gelecek Marmara'ya. Marmara kendi organik yüküyle baş edemediği için oksijen eksikliği çekiyor. Siz ona yüzde 100 daha fazla yük getiriyorsunuz. Marmara Denizi hiç sakası olmayan bir şekilde ölür. Marmara çürük yumurta kokar. Bununla yaşanmaz. ÇED raporu deniz bilimleri açısından bir felaket. Gelecek nesiller balık nasıldır diyecek. Everest'in tepesinde yaşamayı beceriyorsanız oksit Marmara Denizi'nde de yaşamayı becerirsiniz."