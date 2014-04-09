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Asena Erkin: İnkar etmiyorum, çok hata yaptım

Caner Erkin'in kendisini şarkıcı Berkay ile aldattığı iddialarına hedef olan eşi Asena Erkin, Instagram'da paylaştığı yazıda 'Çok hata yaptım şimdiye kadar. İnkar etmiyorum!' dedi

09 Nisan 2014 19:53

Geçtiğimiz Kasım ayında Akmerkez’de şarkıcı Berkay ile görüntülenen ve futbolcu eşi Caner Erkin’i aldattığı iddia edilen Asena Erkin, ruh halini sosyal medyada dolaşan bir yazıyla özetledi.

Önce Akmerkez’de ardından İngiltere’de şarkıcı Berkay ile birlikte çekilen fotoğrafları basına yansıyan Asena Erkin, son olarak Berkay’ın "Asena peşimi bırakmıyor. Psikolojimi bozdu" sözleriyle tartışmalara neden oldu. Asena Erkin, ruh halini bir yazıyla yansıttı. Yazı, "Çok hata yaptım şimdiye kadar. İnkar etmiyorum!" diye başlıyor.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, "Caner Erkin'in Elazığspor maçı nedeniyle şehir dışında olduğu 24 Şubat'ta, Asena Erkin ve Berkay'ın buluştuğu iddia edildi. İddiaya göre ikili Berkay'ın kullandığı ciple Ulus'ta trafik kazasına karıştı. Erkin, "Kazayla bir alakam yok, ben değilim. Her esmer kızı bana yoruyorlar" dedi.

Asena Erkin’in Instagram'a yüklediği yazısı şöyle:

İşte benim özetim... Çok hata yaptım şimdiye kadar... İnkar etmiyorum! Ders aldıklarım oldu; almaya vakit olamadıklarım... Duyduklarım doğruysa zaferlerim de olmuş... Ahımı alanlar fatura ödüyormuş.

İyi ki yapmışım dediğim şeyler de var, keşkelerim de... Şimdi yeni bir hayatım var. Yeni insanlarla yeni yerlerde yeni zamanlarda... Eskiler de var... Ama çoğu eski yerlerde eski zamanlarda...

Geri döndürmek istediğim zamanlar var, engellemek istediğim başlangıçlar... Ama ne yazık ki yazdığım zamana bile geri dönemiyorum...Hayatımdan seneler çalan insalar iyi ki çalmışlar, iyi ki olmuşlar hayatımda...

Büyütmüşler beni! Hafızamdan silmek istediğim görüntüler, silemediğim sözler var... Duymamış olmayı denediğim ama duyduğum... Kimilerinin gözüne sokmak istediğim gerçekler var. Bende saklı kalmasını doğru bulduğum... Ve hepsinin bir yeri, zamanı var içimde tuttuğum...!

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