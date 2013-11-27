Caner Erkin, eşi hakkında çıkan 'aldatma' haberlerine yüzükle mesaj verdi

Fenerbahçeli Caner Erkin, eşi Asena Erkin ile ilgili çıkan sanatçı Berkay ile basıldı haberlerine tepki olarak takımının Samandıra’daki dünkü antrenmanına evlilik yüzüğü ile çıktı. Bu şekilde bir mesaj veren Caner, eşi ile ilgili çıkan dedikodulara aldırış etmediğini gösterdi.

Bu arada basına kapalı gerçekleştirilen Ersun Yanal yönetimindeki idmanda Antalyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise üst sahada, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı lacivertliler Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla devam edecek.