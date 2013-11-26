Futbolcu Caner Erkin aldatıldı mı?

Fenerbahçe'nin futbolcusu Caner Erkin'in tasarımcı eşi Asena Erkin ünlü şarkıcı Berkay ile Akmerkez'in bebek odasında buluşurken görüntülendi.

Hakan Uç Sabah'ta yer alan haberinde buluşmayı şu şekilde aktardı: Akmerkez’de dolaşırken fast food katında Asena Erkin’i gördüm. Asena Erkin’in telefonda konuşurken ‘Bebek odasında buluşalım’ sözünü duyunca, onu izlemeye başladım. Hızlı adımlarla bebek odasına girdi. Ben bir kenarda beklerken ondan 5 dakika sonra odaya bu kez Berkay girdi. Berkay, içeriye girdiği an kapıyı kilitledi. O sırada kapıda bir görevli belirdi ve onlar dışarı çıkana kadar orada bekledi.

Asena Erkin: Yakalandık

"Yaklaşık yarım saat sonra bebek odasından, önce Asena Erkin çıktı. Hızlı adımlarla koridora yöneldi. Hemen ardından ise bu kez kapıda Berkay belirdi. O anı görüntülemek için fotoğraf makinemin düğmesine bastım, flaş patladığı an Asena Erkin 'Yakalandık!' diye çığlık attı. Asena Erkin, ters istikamete yönelip hızla ortadan kayboldu. Berkay ise bana doğru yöneldi."

Aysel diye kayıtlı

"Berkay 'Sil o fotoğrafı, bu konu burada kapansın!' dedi. Sonra telefonunu eline alıp 'Seni Asena ile konuşturacağım' dedi. Ve telefonuna 'Aysel' olarak kayıtlı olan kişiyi aradı. Karşımdaki Asena Erkin'di ve bana telefonda, 'Biz orada sadece konuşuyorduk. Bu fotoğraflar yayınlanırsa herkesin başını ağrıtır' dedi.