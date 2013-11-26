T24 LogoT24 Logo
Magazin

Futbolcu Caner Erkin aldatıldı mı?

Fenerbahçe'nin futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'in şarkıcı Berkay ile Akmerkez'de buluşurken görüntülendi

26 Kasım 2013 16:34

Fenerbahçe'nin futbolcusu Caner Erkin'in tasarımcı eşi Asena Erkin ünlü şarkıcı Berkay ile Akmerkez'in bebek odasında buluşurken görüntülendi.

Hakan Uç Sabah'ta yer alan haberinde buluşmayı şu şekilde aktardı: Akmerkez’de dolaşırken fast food katında Asena Erkin’i gördüm. Asena Erkin’in telefonda konuşurken ‘Bebek odasında buluşalım’ sözünü duyunca, onu izlemeye başladım. Hızlı adımlarla bebek odasına girdi. Ben bir kenarda beklerken ondan 5 dakika sonra odaya bu kez Berkay girdi. Berkay, içeriye girdiği an kapıyı kilitledi. O sırada kapıda bir görevli belirdi ve onlar dışarı çıkana kadar orada bekledi.
 

Asena Erkin: Yakalandık

 
"Yaklaşık yarım saat sonra bebek odasından, önce Asena Erkin çıktı. Hızlı adımlarla koridora yöneldi. Hemen ardından ise bu kez kapıda Berkay belirdi. O anı görüntülemek için fotoğraf makinemin düğmesine bastım, flaş patladığı an Asena Erkin 'Yakalandık!' diye çığlık attı. Asena Erkin, ters istikamete yönelip hızla ortadan kayboldu. Berkay ise bana doğru yöneldi."
 

Aysel diye kayıtlı

 
"Berkay 'Sil o fotoğrafı, bu konu burada kapansın!' dedi. Sonra telefonunu eline alıp 'Seni Asena ile konuşturacağım' dedi. Ve telefonuna 'Aysel' olarak kayıtlı olan kişiyi aradı. Karşımdaki Asena Erkin'di ve bana telefonda, 'Biz orada sadece konuşuyorduk. Bu fotoğraflar yayınlanırsa herkesin başını ağrıtır' dedi.

 

ETİKETLER

caner erkinasena erkinberkayaldatmabebek odasıakmerkezfotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24