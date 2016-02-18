T24 LogoT24 Logo
Magazin

Asena Atalay ayakkabılarını yeni evine sığdıramadı!

Asena Atalay geçen ay Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'den boşanmıştı

18 Şubat 2016 21:53

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'den geçen ay boşanan Asena Atalay'ın yeni taşındığı Zincirlikuyu'daki evine sığmayan ayakkabılarını balkona koyduğu gözlemlendi. Atalay, 600 çift ayakkabısı olduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Emirgan'da bir apartman dairesine taşınan Caner Erkin'den sonra Asena Atalay da yeni hayatını kurdu. Beykoz Konakları'ndaki 6 milyon dolarlık villadan taşınan Atalay, Zincirlikuyu İstanbloom'a yerleşti.

 

600 çift ayakkabısı eve sığmadı!

 

Ancak 22. katta yer alan 306 metrekare büyüklüğündeki daire Atalay'a dar geldi. Tam bir alışveriş tutkunu olduğu belirtilen Atalay, 600 çift ayakkabısına yer bulamadığı için bir kısmını deniz manzaralı evinin balkonuna yerleştirdiği öne sürüldü.

ETİKETLER

asena atalaycaner erkinfenerbahçeayakkabıistanbloom

İlgili Haberler

Asena Erkin: Caner bana "Sen kafayı yemişsin" diyor

Asena Erkin ile popçu Berkay Akmerkez'in bebek odasında buluşmuştu; bu buluşma "aldatılma" dedikodularına neden olmuştu

Caner Erkin'den Asena Erkin'e boşanma hediyesi

Erkin'in eşi için aldığı cipin değer 840 bin Euro

Caner Erkin ile Asena Erkin tek celsede boşandı

Asena Erkin, popçu Berkay ile Etiler- Akmerkez’deki bebek odasından çıkarken görüntülenmişti

Caner Erkin'den Asena'ya soyadı vetosu

Çİft, üç gün önce anlaşmalı olarak ayrılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24