Asena Atalay ayakkabılarını yeni evine sığdıramadı!

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'den geçen ay boşanan Asena Atalay'ın yeni taşındığı Zincirlikuyu'daki evine sığmayan ayakkabılarını balkona koyduğu gözlemlendi. Atalay, 600 çift ayakkabısı olduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Emirgan'da bir apartman dairesine taşınan Caner Erkin'den sonra Asena Atalay da yeni hayatını kurdu. Beykoz Konakları'ndaki 6 milyon dolarlık villadan taşınan Atalay, Zincirlikuyu İstanbloom'a yerleşti.

600 çift ayakkabısı eve sığmadı!

Ancak 22. katta yer alan 306 metrekare büyüklüğündeki daire Atalay'a dar geldi. Tam bir alışveriş tutkunu olduğu belirtilen Atalay, 600 çift ayakkabısına yer bulamadığı için bir kısmını deniz manzaralı evinin balkonuna yerleştirdiği öne sürüldü.