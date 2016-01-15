Asena Erkin: Caner bana "Sen kafayı yemişsin" diyor

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'den boşanma kararı alan Asena Erkin, "Ucunda ölüm yok. İkimiz de bu durumla dalga geçiyoruz. Caner'i arıyorum, 'Kiminle konuşuyorsun, hesap ver' diye espri yapıyorum. Gülerek 'Sen kafayı yemişsin' diyor" diye konuştu.

Makaron'dan Gülşen Yüksel'e konuşan Asena Erkin, "Caner benim için sadece Çınar’ın babası değil. Benim ailem, abim, babam, sevgilim... Parayla pulla alakamız yok. Mal paylaşımı yapmadık. Ceketimi alıp çıktım" dedi

İşte Asena Erkin'in açıklamalarından satır başları;

Hayat bize ne getirirse yaşıyoruz. Bunun ucunda ölüm yok sonuçta. Hayata bakış açım diğer insanlardan farklı. İstediklerim, beni mutlu eden şeyler farklı. Yerimde olmak isteyen milyon tane kadın olabilir. Ama bu hayattan beklentilerimi iyi biliyorum, analiz ediyorum. Hiçbir zaman bir dramının içinde değilim, olmadım. Gayet mutlu, mesut bir insanım. Hiçbir sıkıntı yok.

İkimiz de dalga geçiyoruz. Caner’i arıyorum, başkasıyla telefonla konuşuyor. “Kiminle konuşuyorsun, hemen hesap ver” diye espri yapıyorum. Gülerek “Sen kafayı yemişsin” diyor. Bizim olaylara bakışımız normalden farklı. Herkes bizden kötü bir ayrılık bekliyor. “Yarın öbür gün Asena televizyon programına çıkıp, Allah bilir neler anlatacak” diye düşünenler de vardır.

Adam Fenerbahçe'de oynuyor

Adam Fenerbahçe’de oynuyor. Benim de işle ilgili yurt dışına gidip orada bir şey yapmam gerekiyor. Olmuyor, adama uymam gerekiyor. Normal bir Türk kadını ne yapar? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Oturursun... Nasılsa kocan çalışıyor. Ama ben daha 25 yaşındayım. Hedeflerim var.

Caner benim için sadece Çınar’ın babası değil. Benim ailem, abim, babam, sevgilim. Sadece Çınar’ın babası olduğu için hayatımda olacak birisi değil. Bir insanı sevmezsem, onun karakterli bir adam olduğunu düşünmezsem ondan 10 tane çocuğum olsun kimse beni onunla aynı masaya oturtamaz.

Parayla pulla alakam sıfır. Paranın içinde olup da bunu söylemek evet çok kolay. Belki parayla alakam olmadığı için, manevi duygularımın ağır basmasından dolayı Caner’le birbirimize düşkünlüğümüz var. Mal paylaşımı filan yok, ceketimi alıp çıktım. Onlar Çınar’ın parası, benim değil.

Çıplak geldik çıplak gideceğiz

Yazılanlara inanın gülüp geçtik, geçiyoruz. Hatta bu boşanma haberleri çıkınca Caner, “Instagram’dan bir yazı mı paylaşsak?” diye sordu. Haberler “Caner Asena’dan ayrılıyor, boşanma davasını Caner açtı” diye yazıldığı için beni korumak istiyor. Buna gerek olmadığını söyledim. Davayı o açtı, ben açtım diye bir şey yok. Oturduk bir karar aldık, avukatlar açtı.

Herkesin mutlu olduğu şeyler farklıdır. Para ve pulla alakam sıfır. Paranın içinde olup da bunu söylemek evet, çok kolay. Ama benim parayla şimdiye kadar hiç işim olmadı. Bundan sonra da olmaz. Belki de parayla alakam olmadığı için bu kadar manevi duygularımın ağır basmasından dolayı Caner’le birbirimize düşkünlüğümüz var. Dünya malıyla alakam yok. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz.