ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı iddia edilmişti, konuyla ilgili açıklama geldi

Moda tasarımcısı Amina Muaddi, rapçi ASAP Rocky’nin hamile sevgilisi şarkıcı Rihanna’yı kendisiyle aldattığı iddiasını yalanladı.

Instagram moda influencer’ı Louis Pisano, bir tweet atarak Rihanna’nın ASAP Rocky’nin kendisini moda tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığını öğrenince ayrıldıklarını iddia etti. İddialar magazin gündeminden düşmezken, Muaddi'den açıklama geldi. Muaddi, ASAP Rocky ile birlikteliklerinin olmadığını açıkladı.

Muaddi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar 'aşağılık' olanların.

"Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."

Muaddi, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını vurguladı.

Kendisini konuşmak zorunda hissettiğini söyleyen Muaddi, "Çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik" dedi.

İddianın sahibi özür diledi

Öte yandan Muaddi'nin açıklamasından sonra iddianın sahibi Louis Pisano’dan da açıklama geldi. Pisano, kendisine gelen iddiayı yanlış bir kararla yayımladığını belirtti. Pisano, kaynaklarını açıklamayacağını ve tüm taraflardan özür dilediğini söyledi.

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