ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı iddia edildi

Rapçi ASAP Rocky’nin hamile sevgilisi şarkıcı Rihanna’yı moda tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı iddia ediliyor.

Pop Crush’ta yer alan habere göre, Instagram moda influencer’ı Louis Pisano, bir tweet atarak Rihanna’nın ASAP Rocky’nin kendisini moda tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığını öğrenince ayrıldıklarını iddia etti.

Bir başka tweette ise ASAP Rocky’nin Rihanna’yı şubat sonunda Paris Moda Haftası sırasında aldattığı iddia edildi.

Anonim kaynaklar, Rihanna’nın aldatıldığını daha sonra Los Angeles’ta bir restoranda öğrendiğini, masada ağladığını söyledi.

ASAP Rocky’nin Rihanna’yı aldattığı iddia edilen Amina Muaddi’nin de Rihanna’yla daha önce birlikte çalıştığı, tanıştıkları biliniyor.