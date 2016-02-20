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Çevre

Artvin Valiliği'nden bürokratlara soruşturma: Neden Cengiz Holding'e yer tahsis etmiyorsunuz?

CHP’li Sarıbal: Vali istifa etsin; bizim değil, Cengiz Holding’in valisidir

20 Şubat 2016 10:34

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde, maden işletmesi istemeyen ve çevrenin korunması için mücadele başlatan bölge halkıyla karşı karşıya gelen ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nden ‘yer tahsis izni' almadan ağaç kesip şantiye kurmaya başladığı ortaya çıkan Cengiz Holding’in şantiye kurma çalışmaları devam ediyor. Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş.'nin, izin işlemlerini geciktirdiğini iddia ederek Artvin Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerini valiliğe şikâyet ettiği ve bunun üzerine de valiliğin harekete geçerek, aralarında Artvin Orman İşletme Müdürü Yusuf Soysal ve üç kişi hakkında soruşturma açılmasını istediği ortaya çıktı.

CHA’dan Doğan Olcabay ve DHA’nın haberine göre;- Vali Kemal Cirit imzalı soruşturma talebi yazısı, gereğinin yapılması için Orman Genel Müdürlüğü ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Artvin Orman Bölge Müdürü Sedat Ecevit, soruşturma talimatını doğruladı. Ecevit, soruşturma için Orman Genel Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendireceğini belirtti.

 

CHP’li Sarıbal: Vali istifa etsin, bizim değil, Cengiz Holding’in valisidir

 

Şantiye çalışmalarının görüntülenmesinin ardından Artvin Valiliği, gazetecilerin bölgeye girmesini yasakladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da bölgeye girişine izin verilmedi. Artvin Valisi'ni istifaya davet eden Sarıbal, “Vali istifa etsin ve Artvin'i terk etsin. Bizim değil, Cengiz Holding'in valisidir” dedi.

 

Bilirkişi, bölgede keşif yapacak

 

Yeşil Artvin Derneği, ‘yer tahsis izni' almadan ormana şantiye kurmaya başlayan şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan “Bunların her işi kirli ve yasa dışı. İşlerini gizli, saklı ve gözlerden uzak yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Bu arada derneğin dün yaptığı ‘Acil yürütmeyi durdurma' talebine olumsuz yanıt veren Rize İdare Mahkemesi, bölgedeki madencilik faaliyeti için verilen ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 8 ay önce açılan davada bilirkişi keşfi için 14 Mart tarihine gün verdi.

 

İzmir'de Cerattepe protestosu: 17 gözaltı

 

Artvin Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmak istenmesine tepki gösteren bir grup, İzmir'de destek eylemi düzenledi. Önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesi Alsancak semti, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan grup, “Artvin'e dokunma” pankartları açtı, “Her yer Artvin, her yer direniş” sloganları attı. Oturma eylemi yapan gruba polis ekipleri müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı.

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