Arkeoloji müzesi müdürü tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve ve bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Operasyonda Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası da ele geçirildi.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 aydır yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y ve yardımcısı E.D.’nin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello’nun Davut heykelinin o dönemde yapılan replikası satışa hazırlanırken ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden F.K., M.D., H.T., E.A., M.Y., A.D., K.C., H.Ş., B.Y., H.İ.Ç., M.Ş., A.U., S.T., Ç.A., L.D., S.G., Ü.K., A.Y. ve E.D. isimli 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.D. ile H.İ.Ç. ve L.D., tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.



Orijinal eserleri sahte diye kayıt altına almışlar

Rüşvet, görevi kötüye kullanma, belgede nitelikli sahtecilik, izinsiz kazı yapma ve benzeri suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının orijinal olarak ele geçirilen eserleri sahte olarak kayıt altına aldıkları ve sonrasında orijinal eserleri elden çıkardıkları öne sürüldü. (İHA)

Ne olmuştu?

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanları ve aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 34 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildi kaydedildi.

Operasyonda 18'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi. Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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