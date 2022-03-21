Gökhan Özoğuz tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan müze müdürüne tepki gösterdi: Bu bozuk, çürük düzenin değişmesi şarttır

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, arkeoloji müzesi müdürünün tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınmasına isyan etti.

''Bu çürük düzenin değişmesi şart'' diyen Özoğuz, paylaşımında ''Ne kadar acı, Ne üzücü Her yanda hırsızlık, yolsuzluk , haksızlık. Kurumların başındakiler dahil hiç sekmiyor. Eskiden de böyleydi, hala böyle. Bu bozuk, çürük düzenin değişmesi şarttır. Güven, liyakat, şeffaflık ve dürüstlük olmadıkça memleket tepetaklak gitmeye mahkumdur'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanları ve aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 34 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildi kaydedildi.

Operasyonda 18'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi. Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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