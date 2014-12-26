Arkeoloji bölümünde Harvard mezunu başkan gitti, ilahiyatçı başkan geldi!

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, Harvard mezunu arkeoloji bölüm başkanının yerine ilahiyatçı başkan atandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Harvard Arkeoloji Bölümü mezunu Yrd.Doç. Dr. Güner Coşkunsu arkeoloji bölüm başkanlığı görevinden alınmıştı. O göreve önce tarihçi Yrd. Doç. Dr. Ercan Gümüş atanmıştı. Gümüş’ün istifası üzerine 17 Aralık’ta başkanlığa ilahiyat kökenli Doç. Dr. Mehmet Akbaş getirildi. Marmara Üniversitesi İlahiyat mezunu Akbaş, İslam Tarihçileri Derneği yönetiminde de yer alıyor. Yüksek lisans tez konusu ise “Sahabenin İslam’ı Tebliği (Suriye Bölgesi)”. Radikal’den Ömer Erbil’in haberine göre, Akbaş’ın arkeoloji ile ilgisi olmayan tebliğlerinden bazılarının başlıkları şöyle; “Seyfullah Lakabının Halid b. Velid’in Cihadına Yansıması’’, ‘’Hz. Ömer Dönemindeki fetihlerin ardından gerçekleştirilen tebliğ faaliyetleri’’, ‘’Fetihlerden Sonra Suriye Bölgesine Yerleşen Sahâbîlerin Mescidlerdeki İlmî Faaliyetleri.’’

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 18 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonda, ihaleye fesat iddiasıyla 70 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Kürdoloji alanına yaptığı katkıyla bilinen Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kadri Yıldırım da bulunuyordu. Yıldırım 3 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Üniversitede geçtiğimiz günlerde de Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, YÖK tarafından görevinden alınmış, yerine eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından üniversiteden uzaklaştırılan, 28 Şubat mağduru olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Ağırakça getirilmişti.

Üniversitede akademik bir kavganın olduğu da gelen bilgiler arasında. Artuklu Üniversitesi’nin tüm akademik kadroları iddiaya göre ilahiyatçılar tarafından ele geçiriliyor. Son dönemde üniversitenin sosyal bilimler kürsülerine alınan 8 akademik kadrodan 5’i ilahiyat mezunu.

İşte iddiaya göre yeni atanan o hocalar:

Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Zülküf Kaya, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Bor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde “Gazali ve Swinburne’de Tanrının Bilgisi” teziyle yapmış. Doktorasını ise yine aynı üniversitede “İlahi Kelamın İmkan ve Tabiatı” üzerine vermiş. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne alınan Yrd. Doç. Abdurrahman Adak, yüksek lisansını Dicle Üniversitesi’nde “Halifede Aranan Şartlar” teziyle tamamlamış. Doktorasını ise yine Ankara Üniversitesi’nde “Za’fi-i Gülşeni; Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Divanının İncelenmesi” teziyle vermiş. Tarih Bölümü’ne alınan Yrd. Doç. Zübeyr Akçe, doktorasını Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda “İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuhfe-i Recebiyye” adlı eserinin metin incelemesini yaparak tamamlamış. Doç. Dr. Mehmet Akbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Yine Felsefe Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak alınan Muhammed Fatih Kılıç, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.