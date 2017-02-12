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Yaşam

Arka Sokaklar'ın sevilen isminden İrfan Değirmenci'ye destek: Ben de hayır diyorum beni de kovun

20 maddede neden 'Hayır' diyeceğini açıklayan İrfan Demirci'nin Kanal D'deki işine son verilmişti

12 Şubat 2017 00:53

20 madde ile neden referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklaması üzerine Kanal D'deki işinden atılan İrfan Değirmenci'ye oyuncu Şevket Çoruh'tan destek geldi.

İrfan Değirmenci'nin Kanal D'deki işinden atılmasına oyuncu Şevket Çoruh Twittter hesabından Doğan Grubu'nun kararına tepki gösterdi. Aynı kanalda yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Şevket Çoruh paylaştığı tweette "Ben de hayır diyorum beni de kovun" dedi.

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İrfan Değirmenci 20 maddeyle referandum oyunu açıkladı

"Baskıya, dayatmaya, zulme, suçluyken güçlü olana, ötekileştirene, tek tipçiliğe, yok sayılmaya, yok etmeye çalışana hayır"

Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci'nin, Kanal D'deki işine son verildi

İrfan Değirmenci 20 madde ile neden referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı

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