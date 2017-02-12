Arka Sokaklar'ın sevilen isminden İrfan Değirmenci'ye destek: Ben de hayır diyorum beni de kovun

20 madde ile neden referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklaması üzerine Kanal D'deki işinden atılan İrfan Değirmenci'ye oyuncu Şevket Çoruh'tan destek geldi.

İrfan Değirmenci'nin Kanal D'deki işinden atılmasına oyuncu Şevket Çoruh Twittter hesabından Doğan Grubu'nun kararına tepki gösterdi. Aynı kanalda yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Şevket Çoruh paylaştığı tweette "Ben de hayır diyorum beni de kovun" dedi.