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Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci'nin, Kanal D'deki işine son verildi

İrfan Değirmenci 20 madde ile neden referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı

11 Şubat 2017 23:45

20 madde ile neden referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan Kanal D haber spikeri İrfan Değirmenci'nin Kanal D'deki işine son verildi.

"Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir" ifadesiyle başlayan açıklamada "Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz" denildi.

Değirmenci haberin duyulmasının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Durun önce anneme durumu izah edeyim de sonra konuşuruz" dedi. 

Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:

"Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.

Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.

Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.

Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.

Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık.

Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur.

Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İrfan Değirmenci'nin işine son verilmeden önceki açıklamaları şöyleydi:

 

 

 

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