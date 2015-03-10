Arınç'a suikast iddiasına kanıt bulunamadı, 'Kozmik Oda'ya takipsizlik kararı verildi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiasıyla 5 yıl 3 ay önce başlatılan ve Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı’nın Kozmik Odası’na girilmesine kadar varan soruşturmayı “takipsizlikle” sonuçlandı. Arınç’a suikast iddiası çökerken bazı polisler hakkında “kumpas” soruşturması açıldı.

Özel Harp Dairesi olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu’nun sırlarını deşifre eden Kozmik Oda soruşturması, 2009’da Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiasıyla başlamıştı. Seferberlik Tetkik Kurulu’nda görevli Albay E.Y.B. ve Binbaşı İ.G, bir ihbar üzerine polis tarafından 19 Aralık 2009 günü Arınç’ın evinin yakınlarında durduruldu. İddiaya göre, subaylardan biri üzerinde Arınç’ın evinin krokisinin yer aldığı bir kağıdı yutmaya çalışıyordu. Bu kağıtta ise Arınç’ın evinin adresinin yazılı olduğu öne sürüldü.

Dönemin özel yetkili savcısı Mustafa Bilgili’ye ifade veren Albay E.Y.B. bilgi sızdırdığından şüphelenilen bir albaya izlediklerini iddia etti. E.Y.B, Arınç’ın adresinin olduğu kâğıt için ise, “Kağıdı polis cebime koydu” iddiasında bulundu. Mahkemeye sevk edilen askerler serbest bırakıldı. Savcılık, Seferberlik Tetkik Kurulu’nda arama yaptı. Kozmik Oda’daki aramayı ise dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Kadir Kayan yaptı. Aramla 26 gün sürdü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, dosyayı devralan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Küçük, yaklaşık 5 yıl 3 aydır yürütülen soruşturmada dün yaklaşık 30 sanık hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda, Arınç’a suikast iddiasına ilişkin delil elde edilemediği, Kozmik Oda’da ise suç bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Savcılık, buna karşın karşı kumpas soruşturması başlattı. Bu kapsamda bazı polisler hakkında dosyayla ilgisi olmayan bazı isimlerin telefonlarının “usulsüz dinlenmesi”, olaya ilişkin “sahte belgeler” hazırlanması ve “olmayan ihbarlarla” işlemler yapıldığı iddiasıyla ayrı bir dosya açılarak soruşturma kararı alındı.

Arınç’a suikast iddiasının gündemde olduğu dönemde, Kıbrıs’ta görevli bir askerin alkollüyken, “Bu Arınç’ı da öldürmek lazım” dediği, bir astsubayın da soruşturmayı ilgilendirebileceği gerekçesiyle savcılığa ihbarda bulunduğu anlaşıldı. İhbar üzerine söz konusu konuşmayı yapan askerin teknik takibe alındığı ve böylece şüpheli sayısının arttığı kaydedildi.