'Arınç’a yönelik suikast haberiyle, kozmik odalara girildiğini unutmadık'

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Sümeyye Erdoğan'a yönelik suikast iddialarının vahim olduğunu belirterek, "Biz Bülent Arınç'a yönelik suikast haberi yayınlanıp, devletin kozmik odasına girildiğini unutmadık" diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker Meclis'te basın toplantısı düzenledi.



“Sümeyye Erdoğan'a yönelik suikast” iddiasıyla ilgili Ahmet Toptaş, "Umarım doğru değildir, eğer doğru ise çok vahim bir olaydır. Biz Bülent Arınç'a yönelik suikast haberi yayınlanıp, devletin kozmik odasına girildiğini unutmadık. Sümeyye Erdoğan'a yönelik, politikada kullanılmak üzere yayılan bu haber yalan bir haber ise ve bu haberle Türkiye'nin kozmik odalarına yeniden girilmek isteniyorsa, bunu sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

'Havuz medyasıyla sistematik saldırıya geçildi'

Ali Haydar Öner de, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un, "Cumhurbaşkanlığı'nca görevlendirilen dört MİT mensubunun, başta CHP olmak üzere muhalefet hakkında haksız algılar yaratma girişiminde bulunduğunu" hatırlattı ve “Gerçekten havuz medyasıyla sistematik bir saldırıya geçildiği anlaşılıyor. Bu saldırının nedenleri ve Cumhurbaşkanlığı yapılanmasında olmayan kadrolaşma konusunda Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu muhalefete mensup 7 milletvekili olarak olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

'Kaçak sarayın baş sakininin İsviçre bankalarında hesabı var mıdır?'

CHP'nin İsviçre bankalarında hesabı olduğuna dair algı operasyonları başlatıldığını kaydeden Öner, "CHP'nin bütün hesapları şeffaftır, açıktır, denetlenebilir; İsviçre bankalarında da hiç bir hesabı yoktur. Ancak kaçak sarayın baş sakini Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsviçre bankalarında hesabı var mıdır, yok mudur? Kazancı içinde haram var mıdır, yok mudur? İsviçre hesaplarını koordine eden bir milletvekili var mıdır, yok mudur?" diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu, muhalefete yönelik MİT'deki 4 kişilik özel ekip kuruludğuna ilişkin iddiaları araştırılması için komisyon üyeleri CHP milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Ali Haydar Öner, Mehmet Şeker, Ahmet Toptaş ile MHP milletvekilleri Mustafa Kalaycı ve Süleyman Nevzat Korkmaz dilekçe ile komisyon başkanlığına başvurdu.