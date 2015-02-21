Arınç: Yeni Türkiye ifadesinin patenti benim

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında sıkça kullandığı 'Yeni Türkiye' kelimesinin patentinin kendisine ait olduğunu söyledi. Arınç, ''Ben ilk defa 2004 yılında TBMM’de yaptığım bir konuşmada her paragrafta yeni Türkiye’yi anlatmışım'' dedi. Şimdiki anayasada çeşitli değişiklikler yapıldığına dikkat çeken Arınç, 1982 anayasasının yama tutar halinin kalmadığını, yeni ve sivil bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi.

Bursa’da İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği’nin (Ay-Bir) Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği ’Yeni Türkiye’nin Tarihi Kökleri’ konferansında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yeni anayasa ile ilgili görüşlerini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, iktidara geldikleri günden beri anayasayı değiştirmekle meşgul olduklarını hatırlatan Arınç, "Bu anayasanın artık yama tutar hali kalmadı. 1982 Anayasası en son 12 Eylül 2010 referandumunda 26 maddesi değişti ve darbecileri koruyan hükümleri de kaldırdık. Geçici 15. maddeydi onlar. O yüzden Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılandılar ve mahkûm edildiler. Şimdi de 28 Şubatçılar yargılanıyor. Yani artık Türkiye’de darbe yapmak, onu düşünmek suç haline geldi. O yüzden Balyoz ve Ergenekon davalarında çeşitli iddialar araştırıldı. Bu anayasanın 78 maddesini değiştirdik. 100’den fazla kanunda değişiklik yaptık. Zaten 175 madde. Geçici maddeleriyle 185 madde. Yarı yarıya yakını değişti. Artık darbeciler korunmadığına ve yargılandığına göre meşruiyeti de kalmadı. Meşruiyeti kalmayan bir anayasayı artık tarihin çöp sepetine atmak lazım. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa yapmamız lazım" dedi.

'Yeni anayasa ansiklopedi gibi olmayacak’

Yeni anayasanın 2015 seçimlerinden sonra yapılacağını söyleyen Bülent Arınç, "Bu yeni anayasa kısa olacak, az maddeli olacak. Ansiklopedi gibi olmayacak. Yemek nasıl pişirilir tarif etmeyecek. Temel hakları esas alacak. Yasama, yürütme, yargıya ait de bir sistem ortaya koyacak. Bu parlamenter demokratik bir sistem mi, başkanlık mı, yarı başkanlık mı onu da yeni anaysa içine monte edeceğiz. Parlamento kabul eder, halkımızın önüne gider, oda kabul ederse yeni anayasamız yürürlüğe girecek. Yeni anayasayı yapmak zorundayız. Bu bütün siyasi partilerin ve parlamentonun namus meselesidir. Mademki darbe dönemleri geride kaldı, darbe anayasalarından da kurtulmamız lazım. Bu ülke anayasasını 1920, 1921’de yaptı, ama 1960 ve 1980 anayasaları askeri darbeler sonucunda yapıldı. Bu bir dayatmaydı. Şimdi yine parlamento ve halk referandumuyla bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

‘Yeni Türkiye ifadesinin patenti benim’

’Yeni Türkiye’ kelimesinin son günlerde çokça kullanıldığına dikkat çeken Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında 'Yeni Türkiye' kelimesini daha çok kullandığını söyledi. Bu kelimenin artık literatüre yerleştiğini söyleyen Arınç, "Bu birkaç yıldan beri mi konuşuluyor derseniz? Hayır. Bunun patenti bana ait. Ben ilk defa 2004 yılında TBMM’de yaptığım bir konuşmada her paragrafta yeni Türkiye’yi anlatmışım. O zaman bana kuşku ile bakmışlar. Bazı siyasetçilerde laf atmış ‘Eski Türkiye kötü, yenisini mi kuracaksın. Cumhuriyeti ret mi ediyorsunuz’ diye sorular sorulmuş bana. Bir kısım insanlarda bu yeni Türkiye’yi dikkatle takip etmeye başlamışlar. Yani ilk defa TBMM’de yeni Türkiye lafzının şahsen tarafımdan yapıldığını ben biliyordum" diye konuştu.