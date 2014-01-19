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Dünya

Mısır, yeni anayasaya yüzde 98 ile 'evet' dedi

Muhammed Mursi'nin darbeyle devrildiği Mısır'da referandumdan yüzde 98 oranında evet çıktı. Referanduma katılım ise yüzde 38 civarında kaldı

19 Ocak 2014 01:48

Mısır'da hafta içi yapılan anayasa referandumunun sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre seçmenlerin yüzde 38'inin katıldığı oylamadan yüzde 98 oranında 'evet' çıktı.

Mısır Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nebil Salib, referanduma sunulan yeni anayasa taslağına yüzde 98,1 "Evet" oyu verildiğini açıkladı.

Salib, 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen oylamanın kesin sonuçlarını açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa taslağının yüzde 98,1 oranında "Evet" oyu aldığını belirtti.

Salib, oylamaya seçmenlerin yüzde 38,6'sının katıldığını kaydetti.

Mısır'da 3 Temmuz'daki askeri darbenin ardından, 2012 yılında halk oylamasıyla kabul edilen anayasa askıya alınmış ve ülkedeki siyasi sürece ilişkin yeni bir yol haritası belirlenmişti.

Askıya alınan anayasa maddeleri üzerinde, "Hazırlık Komisyonu" tarafından yapılan düzenlemelerin ardından hazırlanan 247 maddelik yeni anayasa taslağı, 14-15 Ocak'ta referanduma sunulmuştu.

 

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