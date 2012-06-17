Arınç: Leyla Zana doğru söyledi

Başbakan Yardımcısı Arınç, terör olaylarının son bulmasına ilişkin Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın "İnanıyorum bu işi Erdoğan çözer" sözlerini değerlendirirken, "Söylediklerinde doğruluk payı var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partisinin Hatay İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Antakya'da Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve Antakya Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Bülent Arınç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Leyla Zana'nın terör olaylarında akan kanın durdurulması için önerilerini dile getirirken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için 'Ben onun bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna dair umudumu da, inancımı da asla yitirmedim. Yitirmek de istemiyorum' şeklindeki sözlerini nasıl değerlendirdiğini sordu.

Arınç şunları söyledi: "Sayın Zana değerli bir politikacı... O cezaevinde yıllarca yattı. Neyin ne olacağını iyi bilen biri. O artık bu ülkede kan akmasını istemiyor. Keşke herkes onun gibi düşünse ve bu ülkede kan akmasının durmasını istese. Ben bu konuda kendisini takdir ediyorum. Belki bu açıklamalarından dolayı kendisine karşı cephe alanlar olur, tepki de alabilir, ama gerçekleri konuşmakta... Biz hükümet olarak her zaman kan akmasına karşıyız. Bu ülkeyi karıştırmak isteyen çıkarcılar olabilir, iktidar ve muhalefet olarak buna izin vermememiz lazım.

Bence söylediklerinde doğruluk payı var. Bu doğrulara hep beraber sahip çıkmamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunları kamuoyu da yakından değerlendirmektedir. Umarım ki siyasetin diliyle toplumun sorunlarına sahip çıkma konusunda daha duyarlı hale gelmemiz konuşulabilir veya beklenebilir.''